ปกรณ์วุฒิ ลั่น ภท.เป็นเสียงข้างมากไม่ได้ ถ้าไม่มีพรรคแตก ย้อน พท. 132 เสียง จะลดอีกไหม

“ปกรณ์วุฒิ” อ้าง ยังไม่ถวายสัตย์ จะไปกล่าวหาไม่ได้ หลังถูกจี้ถาม “ครม.อนุทิน” ไล่เช็กบิล จนท. ทำคดี “เขากระโดง-ฮั้ว ส.ว.” โบ้ย ครม. รักษาการทำอะไรไม่ได้หรือ ถามสื่อกลับ เสียงในสภาเพิ่มขึ้นแล้วเหรอครับ ลั่น จำนวน ส.ส. อยู่ในหัวตลอด ผมเก่งเลข! บวกให้ดู ไม่มีทางเป็นไปได้ “ภูมิใจไทย” พลิกบทบาทเป็นเสียงข้างมาก ถ้าไม่มีพรรคแตก เหน็บพรรค 132 เสียง ส.ส. จะลดลงอีกหรือไม่ เผย “ศิริกัญญา” นำทีม อภิปรายนโยบายรัฐบาล คาดใช้เวลา 2 วันเหมือนยุค “เศรษฐา-แพทองธาร” รอดู รทสช.ได้เก้าอี้ รมต.หรือไม่ ถ้าได้ก็เป็นฝ่ายค้านไม่ได้
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์แสดงความเห็นว่าพรรคประชาชนไม่ทันเกมการเมืองพรรคภูมิใจไทย ว่า ตนน้อมรับทุกความเห็น ทั้งผู้สนับสนุนพรรคสมาชิกพรรค ก็มีความเห็นต่าง แม้กระทั่งประชาชนทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติ ตนน้อมรับความคิดเห็นของนายชูวิทย์ด้วยความเคารพ และได้ติดตามมานานตอนที่ลงเล่นการเมืองตนก็ได้เลือกพรรคนายชูวิทย์ด้วย ซึ่งถ้าหากถามว่าทันเกมการเมืองหรือไม่ ตนคิดว่าพรรคของเรามาทำงานการเมือง ดังนั้นการตัดสินใจในแต่ละครั้งก็ต้องคิดดีๆ ว่าตัดสินใจบนพื้นฐานความนิยมของพรรคหรือผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยหัวหน้าพรรคก็ได้พูดไปหลายครั้งว่า เรามองบนโอกาสสูงสุด ที่จะทำให้เกิดการยุบสภาและคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วในเวลาที่เหมาะสม และเปิดประตูบานแรกสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราไม่ได้เอาฐานความนิยมของพรรคมาเป็นตัวตั้ง แต่เราเอาฐานสิ่งที่เราอยากเห็นภาพของประเทศในอนาคตเป็นตัวตั้ง แต่น้อมรับทุกคำวิจารณ์ จะบอกว่าเราไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองหรืออะไรก็ตามก็เป็นคำวิจารณ์ที่เราพร้อมน้อมรับอยู่แล้ว
เมื่อถามว่ามีคนไหลเข้าพรรคภูมิใจไทยเยอะ เพราะการโหวตของพรรคประชาชนในวันนั้นเป็นการเพิ่มฐานให้พรรคภูมิใจไทยในวันนี้หรือไม่ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ตนคิดว่ามันเป็น “What if” ที่เราตอบไม่ได้ ตนคิดว่าสื่อมวลชนก็ทราบดีว่าบางพรรคมีสัญญาณของการแตกมานานแล้ว ต่อให้เกิดหรือไม่เกิดเหตุการณ์นี้ เขาก็อาจจะไหลไปทางนั้นอยู่ดี มันเป็น What if ที่ตอบไม่ได้ คงจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ไปดูที่การเลือกตั้งครั้งหน้า
นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า เราก็ยืนยันในการหาเสียงและรณรงค์ในการเลือกตั้งแบบเดิม อยากให้ทุกพรรคใช้อุดมการณ์ เราไม่ได้มีปัญหากับเรื่องบ้านใหญ่ การใช้กระแสในท้องถิ่นในพื้นที่เล็กๆ ในความเป็นผู้มีอิทธิพล เราไม่เห็นด้วยกับการทำการเมืองแบบนั้นมากนัก และเราก็พยายามผลักดันการเมืองให้เป็นไปในทางที่เป็นอุดมการณ์เป็นหลัก
เมื่อถามว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเสียงพรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้น นายปกรณ์วุฒิย้อนถามว่ายังไม่ได้เลือกตั้งเลยเสียงเพิ่มขึ้นอย่างไร ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าเสียงในสภา แต่นายปกรณ์วุฒิก็ถามต่อว่า
“เสียงในสภาเพิ่มขึ้นแล้วเหรอครับ พูดถึงเสียงข้างมากใช่หรือไม่ ตนต้องบอกว่า พรรคประชาชนมี 142 พรรคเพื่อไทยมี 141 อาจจะไปแล้ว 9 คน เหลือ 132 พรรคประชาชาติ มีอยู่ 9 เสียง บวกกันดีๆ นะครับ 280 กว่านะครับ จะเป็นเสียงข้างมากได้อย่างไร ถ้าพรรคบางพรรคไม่แตก ผมคิดว่าความพยายามเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากต้องดูตั้งแต่วันที่โหวตนายกฯ แน่นอนว่าเราไปห้าม ส.ส.ไม่ให้ไปโหวตฝั่งไหนไม่ได้อยู่แล้ว บางพรรคที่มีมติอย่างหนึ่ง แต่ ส.ส.ก็โหวตอีกอย่างหนึ่ง เราคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความผิดใคร แต่ในสถานการณ์ตอนนี้ พรรคภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้ต้องมีพรรคใหญ่แตกแบบจริงจังเลย เพราะฉะนั้นเรื่องเสียงข้างมากยังไม่มีความใกล้เคียง ผมว่ามันเป็นการตีตนไปก่อนไข้มากๆ” นายปกรณ์วุฒิกล่าว
เมื่อถามว่า ถ้าเสียงเพิ่มขึ้นถือว่าผิดสัญญาหรือไม่ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ใน MOA ระบุว่าไม่กระทำการใดๆ เพื่อให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก การจับตาให้ทำตาม MOA เราจับตาอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว เรามองอยู่ตลอด
“อย่างที่บอกตัวเลขอยู่ในหัวผมตลอด ผมเก่งเลขครับ มัน 290 ตอนนี้ ถ้ามันไม่มีพรรคไหนที่แตกเป็น 30-40 เสียง มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก พรรคประชาชน อยู่ที่เดิม 140 กว่าเสียง อาจจะฝากไปตั้งคำถามกับอีกพรรคนึงก็ได้ ว่าจะลดจาก 132 (เสียงของพรรคเพื่อไทย) อีกหรือไม่” นายปกรณ์วุฒิกล่าว
เมื่อถามว่าเห็นโผของคณะรัฐมนตรีแล้วรู้สึกคุ้มค่าต่อการโหวตให้หรือไม่ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ตนว่า 4 เดือนแน่นอนว่ามีหลายรายชื่อที่น่าชื่นชม แต่ต้องบอกว่ารายชื่อเหล่านี้มาไม่ได้เลยถ้าไม่มีพรรคประชาชนประกาศว่าไม่รับเก้าอี้ใดๆ เพราะมันมีโควต้าเหลือที่ไม่ต้องไปแบ่งให้พักร่วมรัฐบาลอื่น แต่โควต้าคนนอกก็ถือว่าเป็นหน้าตาที่ดีอาจแก้ปัญหาระยะสั้นที่เราได้เคยพูดคุยกันไว้แล้ว เพราะหากไปดูตำแหน่งของคนนอกจะอยู่ที่กระทรวงเศรษฐกิจและความมั่นคง ตนคิดว่าพอจะแก้ปัญหาระยะสั้นได้บ้าง ส่วนครม. ที่เป็นสัดส่วนพรรคการเมืองตนคิดว่าก็ไม่แตกต่างจากรัฐบาลเพื่อไทยเท่าไหร่ ไม่ได้ผิดหวังสมหวังหรือว่าแปลกใจอะไร
สำหรับที่คนวิจารณ์ว่ามีรัฐมนตรีบุรีรัมย์ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า พูดตรงๆก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ก็จับตาอย่างใกล้ชิดเราอาจได้เห็นการอภิปรายนโยบาย ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการตั้งรัฐมนตรีบางคนเพื่อมาทำการอะไรบางอย่างใน 4 เดือนนี้หรือไม่การตรวจสอบเริ่มขึ้นแล้ว
เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าได้มีการดำเนินการล่วงหน้าเช็กบิลเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีเขากระโดง และฮั้ว ส.ว.แล้ว นายปกรณ์วุฒิก็ย้อนถามว่าทำอย่างไร
“แล้ว ครม.รักษาการ ทำอะไรไม่ได้เลยหรือครับ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ ครม.รักษาการคือพรรคอะไรนะครับ รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยถูกหรือไม่ ต้องถามว่าก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็เคยถามเรื่องฮั้ว ส.ว.และเขากระโดงกับพรรคประชาชน ต้องถามกลับว่าช่วงที่เป็นครม.รักษาการได้กระทำการใดๆ ที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ มากแค่ไหน อย่างเมื่อวานนี้ที่มีการพาดหัวข่าวเรื่องเขากระโดง ผมก็คิดว่าบางสื่อพาดหัวเกินจริงไปนิดนึง จะเห็นว่ากำลังรอคำพิพากษาจากศาลปกครอง ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติ จะให้รัฐบาลไปทำอะไรครับ ต้องรอคำพิพากษา คดีฮั้ว ส.ว.แน่นอนว่าเราก็ติดตาม และคาดหวังว่ากระทรวงยุติธรรม DSI จะทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีข้อกังขา และเข้าไปเป่าคดีอะไรแต่คดีที่ใหญ่ขนาดนี้ 4 เดือนไม่ทันอยู่แล้ว การสืบสวนสอบสวนอะไรผมไม่รู้หรือเปล่าว่าจะทันด้วยซ้ำ เพราะใช้เวลาหลายปีอยู่แล้วกับคดีที่ใหญ่ขนาดนี้ แต่เราติดตามอย่างใกล้ชิดแน่นอน ว่ามีการแทรกแซงหรือไม่” นายปกรณ์วุฒิกล่าว
เมื่อถามว่าขณะนี้เสี่ยงแล้วหรือยังที่จะมีการแทรกแซง นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ตนคงไม่สามารถตอบได้ เพราะเราไม่ได้เห็นพฤติกรรมใดๆ อาจเห็นข่าวว่าคนนี้ทำแบบนั้นคนนั้นทำแบบนี้ แต่อย่าลืมว่ารัฐบาลยังไม่เข้าถวายสัตย์ฯ และยังไม่มีอำนาจอะไร จะไปกล่าวหา ครม.ที่ยังไม่ได้ถวายสัตย์ฯ ตนคิดว่าไม่สามารถทำได้ในฐานะผู้แทนราษฎร
เมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่ เพราะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่หลายส่วนที่ทำคดีเหล่านี้ ถูกเรียกกลับหรือชะลอไม่ให้ดำเนินการ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ตนไม่ทราบรายละเอียด แต่ถ้าเป็นการชะลอเรื่องคดีที่อยู่ในศาลปกครองตนถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่แน่ใจในรายละเอียดจริงๆ ว่าการระงับครั้งนี้เกิดจากกระบวนการอะไร การกระทำที่ไม่รอคำพิพากษาต่างหากที่ถือว่าผิดปกติ ยืนยันว่าพรรคประชาชนตรวจสอบเรื่องนี้คาดหวังว่าจะไม่มีการแทรกแซง
“ผมย้ำอีกครั้ง ครม.ยังไม่ได้ถวายสัตย์ ยังเป็น ครม.เดิม คุณอนุทินยังไม่ได้เข้าถวายสัตย์แถลงนโยบาย ยังไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการใดๆ ดังนั้นตอนนี้ผมไม่สามารถไปกล่าวหาว่าเขาทำอะไรหรือไม่ทำอะไรได้บ้าง ต้องรอการแถลงนโยบาย” นายปกรณ์วุฒิกล่าว
ผู้สื่อข่าวจึงถามเจาะไปที่คดีฮั้ว ส.ว. ที่เจ้าหน้าที่ถูกเรียกตัวไม่ให้ดำเนินการต่อ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ตนไม่ทราบข้อมูลเลย แต่พรรคประชาชนมีทีมงานที่ดูเรื่องนี้อยู่ แต่ตนไม่ทราบข้อมูลจึงไม่สามารถตอบคำถามได้
นายปกรณ์วุฒิเปิดเผยถึงความพร้อมในการเตรียมอภิปรายนโยบายของรัฐบาล ว่าได้เริ่มพูดคุยกับ ส.ส.ที่จะอภิปรายแล้ว เบื้องต้นนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน รับผิดชอบเรื่องนี้ ตนมั่นใจว่าเตรียมพร้อมทัน ซึ่งวิป 2 ฝ่ายจะหารืออย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบวันที่แน่นอน คาดว่าจะใช้เวลาอภิปราย 2 วัน เช่นเดียวกับการอภิปรายนโนยายของรัฐบาลที่ผ่านมา ในยุครัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
เมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล นายปกรณ์วุฒิระบุว่า หากมี ส.ส.หรือสมาชิกพรรคของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรี ก็ไม่สามารถเป็นฝ่ายค้านได้ ส่วนโครงสร้างวิปฝ่ายค้านต้องรอให้มีความชัดเจนของพรรคฝ่ายค้านก่อน และมีการโปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่ จะมีความชัดเจนในการดำเนินการของวิปฝ่ายค้านต่อไป