ปชป.เคาะแล้ว 18 ต.ค. เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ประมวล อุบชื่อคนชิงเก้าอี้ มั่นใจไร้รอยร้าว

“ปชป” เคาะแล้ว 18 ต.ค. เลือก”หัวหน้า-กก.บห”ชุดใหม่ ด้าน“ประมวล” อุบชื่อคนชิงตำแหน่งผู้นำพรรค รอเสนอวันโหวต มั่นใจไร้รอยร้าว ลั่นประชาธิปัตย์พร้อมเลือกตั้งครั้งหน้า เผย“เฉลิมชัย”เตรียมการไว้บ้างแล้ว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กันยายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ มีการประชุมกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค ประชาธิปัตย์ชุดรักษาการโดยมี นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานการประชุมนอกจากนั้นยังมี นายชัยชนะ เดชเดโช รักษาการรองหัวหน้าพรรค นายประกอบ รัตนพันธ์ รักษากก.บห. , นายชนินทร์ รุ่งแสง รองเลขาพรรคฯ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม พิจารณากำหนดวันจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้มีการเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ กก.บห.ไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง เแต่ใช้วิธีการประชุมผ่านระบบทางไกลจากในพื้นที่แทน อาทิ นายเดชอิศม์ ขาวทอง รักษาการเลขาธิการพรรคฯ ที่ประชุมมาจากจังหวัดสงขลา
จากนั้นเวลา 12.00 น นายประมวล กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติให้วันที่ 18 ตุลาคม 2568 มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและ กก.บห.พรรคชุดใหม่ ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ ส่วนคนที่ยื่นแสดงตามจำนวนที่จะลงหัวหน้าพรรค ที่ประชุมไม่มีวาระเรื่องนี้ ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับพรรคและ พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
นายประมวลกล่าวต่อ สำหรับคนที่จะลงสมัครหัวหน้าพรรคคนใหม่ สามารถยื่นสมัครในวันประชุมได้เลย เพราะทุกคนคงรู้คุณสมบัติของตนเองว่าลงสมัครได้หรือลงไม่ได้ ถ้าลงได้ก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค หรือเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
ทั้งนี้ เรื่ององค์ประกอบการประชุมตนว่าไม่ได้มีปัญหา และคิดว่าในวันที่ 18 ตุลาคม ที่จะมีการประชุมวิสามัญราบรื่นดี และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะทุกคนรักพรรคฯ ต้องการให้พรรคฯเดินไปข้างหน้า ฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาอีกประชาชนมองเราอยู่ ต้องเข้าใจว่าพรรคฯเป็นองค์กรต้องให้ความร่วมมือกับพรรคฯ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน แต่เห็นแก่ผลประโยชน์ของพรรคฯและประชาชนเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้ในนามของพรรคประชาธิปัตย์
นายประมวลกล่าวว่า การประชุมรักษาการกก.บห.วันนี้ นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคฯติดภารกิจ ไม่ได้มาประชุม แต่ประชุมผ่านซูม ไม่ได้หนี โดยได้มีการแจ้งมาว่าพี่ชายเสียชีวิต
เมื่อถามว่า รายชื่อของผู้สมัครหัวหน้าพรรคฯสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ นายประมวล กล่าวว่าตนก็ทราบชื่อเท่าๆกับที่สื่อทราบ ว่ามีใครบ้าง ก็มีแค่นั้นแหละ
เมื่อถามว่าในพรรคฯได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่า ใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคฯคนใหม่ นายประมวล กล่าวว่า ส.ส. ก็มีถามกันบ้างว่าใครจะมาเป็นหัวหน้า แต่ตนขอเวลาอีกหน่อย 2-3 สัปดาห์ว่าผู้มาสมัครจะแสดงความจำนงอย่างไร เพื่อให้สมาชิกพรรคฯที่เป็นโหวตเตอร์ได้พิจารณา
นายประมวลกล่าวด้วยว่า สำหรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ฝากอะไรไว้ สิ่งที่ตนต้องทำ คือเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคฯ และจัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคฯและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ให้จบ
เมื่อถามว่า กก.บห.พรรคชุดใหม่จะไม่ทำให้พรรคแตกแยกไปมากกว่านี้ใข่หรือไม่ นายประมวล กล่าวว่า เรื่องความเห็นต่างทางการเมืองเป็นปกติของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งอยู่ที่ผู้บริหารพรรคฯชุดใหม่จะเปิดกว้างหรือไม่ จะทำอย่างไรให้พรรคฯเดินหน้าต่อไปได้ พรรคฯอยู่ได้ให้ และเป็นที่พึ่งของประชาชน
เมื่อถามย้ำว่าคิดว่า หัวหน้าพรรคคนใหม่ จะประสานรอยร้าวในพรรคฯได้ใช่หรือไม่ นายประมวล กล่าวว่า รอบนี้ไม่มีรอยร้าว มีแต่จะช่วยสนับสนุนให้พรรคฯเดินไปข้างหน้าได้ เพราะเป็นบทเรียนของพรรคที่เกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งบทเรียนหลายครั้ง ก็จะทำให้ดีขึ้น กว่า 10 ปีที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์เกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาโดยตลอด แต่พรรคฯเป็นองค์กรจึงเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้
เมื่อถามถึงความพร้อมในการเลือกตั้งทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ นายประมวล กล่าวว่า ตนคิดว่าผู้บริหารชุดใหม่ก็คงดำเนินการ เราคิดไว้บางส่วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายพรรค หรือส่วนอื่นๆก็คิดไว้แล้วเพื่อให้ผู้บริหารพรรคฯชุดใหม่เข้ามาดำเนินการ และนายเฉลิมชัยก็ได้มีการตั้งคณะทำงานเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ไว้แล้ว