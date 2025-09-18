วรชัย นัดเสื้อแดง กินข้าวหน้าเรือนจำ ให้กำลังใจ ทักษิณ 20 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำคลองเปรม ว่า การตัดสินใจของนายทักษิณ ที่เดินทางกลับมาฟังคำสั่งศาลต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยว เพราะการอยู่ในเรือนจำถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรงที่สุด แม้ว่านายทักษิณได้เดินทางออกไปต่างประเทศ จนมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านายทักษิณหนีแล้ว แต่ก็กลับมาฟังคำตัดสินและยอมรับคำตัดสินเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
นายวรชัย กล่าวอีกว่า พวกเราพี่น้องเสื้อแดงและคนที่รักประชาธิปไตยต่างเห็นใจนายทักษิณ เพราะรู้ว่าการอยู่ในเรือนจำกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเฉพาะกำลังใจจากครอบครัว นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นายทักษิณอยู่ได้
ดังนั้น ในวันที่ 20 ก.ย. กลุ่มคนเสื้อแดงที่เคารพรัก และพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยที่รักเคารพนายทักษิณ จะไปรวมตัวกันที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเวลา 15.00 น. เพื่อทานข้าวร่วมกันหน้าเรือนจำพร้อมกับนายทักษิณ ที่จะทานข้าวเย็นอยู่ในเรือนจำ เป็นการส่งกำลังใจให้สู้ต่อเป็นเสาหลักที่จะกลับมาทำงานให้กับประเทศชาติต่อไป และเมื่อถึงวันที่นายทักษิณ ออกจากเรือนจำ จะได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถมาให้คำแนะนำการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนอีกครั้ง