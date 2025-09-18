ศาลฎีกา สั่งจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา บอส ฉัตรมงคล ผู้ต้องหาคดี 112 เข้าเรือนจำทันที
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ระบุว่า ศาลจังหวัดเชียงรายนัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีของ บอส ฉัตรมงคล วัลลีย์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริษัทเอกชน วัย 31 ปี ซึ่งถูกฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3)
เหตุจากถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้คอมเมนต์ข้อความในโพสต์ของเพจเฟซบุ๊ก “ศรีสุริโยไท” เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 5 กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งเคยพิพากษายกฟ้อง กลับเป็นลงโทษจำคุก 27 เดือน โดยไม่รอลงอาญา สำหรับคดีนี้มี นายนัธทวัฒน์ ชลภักดี แอดมินเพจเฟซบุ๊กศรีสุริโยไท เป็นผู้กล่าวหาไว้ที่ สภ.เมืองเชียงราย และฉัตรมงคลต้องเดินทางไปต่อสู้คดีที่จังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่ปลายปี 2564 ถึงปัจจุบันเกือบ 4 ปี แล้ว
ล่าสุด ศาลฎีกาพิพากษาคดี ม.112 ของ บอส ว่า ผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุก 3 ปี แต่แก้จากลดโทษหนึ่งในสี่ เป็นลดโทษหนึ่งในสาม เหลือจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ต้องเข้าเรือนจำทันที