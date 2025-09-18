เปิดโปรไฟล์ “ดรีม วิสุดา” ลูกสาวศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ลงสนามเลือกซ่อมสส.กาญจนบุรี เขต4
วันที่ 18 กันยายน ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย สาขา จ.กาญจนบุรี ได้มีการทำไพมารีโหวต เพื่อคัดเลือก ผู้สมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ห้วยกระเจา เลาขวัญ บ่อพลอย และ หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ผลการทำไพมารีโหวต ได้มีมติให้ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ บุตรสาว ของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีตส.ส.เพื่อไทย เขตดังกล่าวที่ลาออกไป ลงสมัครรับเลือกตั้งแทน
ทั้งนี้ น.ส.วิสุดา หรือ ดรีม เกิดเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2537 จบการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษญวิทยา เกียรตินิยมอันดับสอง
ประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ก.พ. 2564 – ก.ย. 2568 เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
-ปฏิบัติหน้าที่สำนักนโยบายและแผน
-ปฏิบัติหหน้าที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
-ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
-ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
-ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รองปลัดกระทรวงมหาดไไทย
-ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย