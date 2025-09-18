กมธ.ท่องเที่ยว หวั่นกัญชาเป็นภาพจำประเทศ แนะรบ.กำหนดเขต-มาตรการควบคุมให้ชัด

กมธ.ท่องเที่ยว หวั่น ไม่มีมาตรการควบคุมใช้กัญชา ทำลายปชช.-นทท. ลั่น ไม่อยากให้กลายเป็นภาพจำของประเทศไทย แนะ รบ. กำหนดเขต-ควบคุม-ทำกม.ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาน ในฐานะกรรมธิการ (กมธ.) การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่ากมธ.ฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาและติดตามผลกระทบจากการปรับนโยบายด้านกัญชา โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งดังกล่าว ได้รับเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการร้านกัญชา และวิชาชีพผู้แนะนำการใช้กัญชาแห่งประเทศไทย
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวต่อว่า ความท้าทายด้านสังคม ภาพลักษณ์ และผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยกมธ. ได้พิจารณาและมีข้อสังเกตว่า ถึงแม้ว่ากัญชามีศักยภาพในการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเวลเนส (Wellness Tourism) โดยเฉพาะการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การให้บริการสปา รวมถึงการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
“การใช้กัญชาโดยปราศจากมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม กลับก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสังคม ประชาชน และภาคการท่องเที่ยวโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากกลิ่นกัญชา ซึ่งแพร่กระจายในพื้นที่สาธาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการท่องเที่ยว กลิ่นดังกล่าวไม่เพียงสร้างความรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่สบายใจ สูญเสียความเชื่อมั่น และได้รับประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยถูกลดทอนคุณภาพลง และบั่นทอนภาพลักษณ์ของประเทศ ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว” นายเฉลิมพงศ์ กล่าว
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวต่อว่า กมธ.ฯได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ดังนี้ 1. กำหนดเขตพื้นที่เฉพาะสำหรับการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อป้องกันมิให้การใช้กัญชาแพร่กระจายไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะโดยไม่เหมาะสม 2. จัดทำมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย และการควบคุมกัญชาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนและปกป้องประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
3. บริหารจัดการภาพลักษณ์และการสื่อสารของประเทศอย่างสมดุล โดยไม่ให้กัญชากลายเป็นภาพจำของประเทศไทยแทนที่คุณค่าทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และ4. จัดทำกฎหมายหรือกฎระเบียบเฉพาะที่มีบทบัญญัติชัดเจน ในการกำกับดูแลการใช้กัญชา โดยครอบคลุมถึงการใช้ในพื้นที่สาธารณะ การควบคุมกลิ่นและมลภาวะ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการกำหนดขอบเขตการใช้เพื่อสุขภาพให้แตกต่างจากการใช้ในเชิงสันทนาการ โดยข้อเสนอเหล่านี้จะส่งไปให้ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บิ๊กโจ๊ก ยื่นสอบจริยธรรม ปธ.ศาลปกครองสูงสุด-ปมให้ออกราชการ สนง.ศาล แจงอำนาจอิสระองค์คณะ
- ปธ.สภาเขมร ไม่จบ! ลุกอัดไทย กลางเวทีรัฐสภาอาเซียน ด้าน รองฯฉลาด โต้กลับทันที
- อธิบดีปกครอง สั่งเร่งสอบ ส่วยสัญชาติ ลั่น ไม่ละเว้น หากพบจนท.เรียกรับผลประโยชน์
- เครือข่ายใต้-ตะวันออก ยื่นหนังสือ ‘นายกฯ’ ทบทวนแลนบริดจ์ – EEC แนะเร่งแก้ปากท้องดีกว่า