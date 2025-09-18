ทบ.ฮึ่ม! งัดโทษหนักขู่เขมร ละเมิดอธิปไตยไทย ระวังติดคุก-ปรับอื้อ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน เฟซบุ๊กเพจ กองทัพบก ทันกระแส โพสต์ข้อความระบุว่า รู้ไว้เขมร! นี่คือเขตอธิปไตยไทย หากก่อความวุ่นวาย ในราชอาณาจักรไทย จนถูกจับกุม
- เข้าเมืองผิดกฎหมาย โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ (2,520,000 เรียล)
- ทำลายทรัพย์สินราชการ เช่นรื้อลวดหนาม จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท (12,600,600 เรียล)
- ลักทรัพย์สินทางราชการ (เอาลวดหนามไป) จำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 140,000 บาท (12,600,000-17,620,000 เรียล)
- ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท (5,040,000 เรียล)
- หากกระทำการใดๆ กระทบเอกราชของไทย ต้องโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
รวมแล้วโทษจำคุก 16 ปี-ตลอดชีวิต/ประหารชีวิต ปรับ 300,000 บาท หรือ 37,800,000 เรียล