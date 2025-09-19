รอง ผบ.ทสส. เดินหน้าสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ 2-3 หลัก ด่านคลองลึก ด้วยความระมัดระวัง

รอง ผบ.ทสส. เดินหน้าสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ 2-3 หลัก ด่านคลองลึก อรัญประเทศ ด้วยความระมัดระวัง ย้ำ อย่าใช้คำว่า ปักปันเสร็จแล้ว แต่ให้ใช้คำว่า หลักเขตที่เห็นตรงกัน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 68 ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รอง ผบ.ทสส.) กล่าวถึงกรณีติดตั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์ชายแดนไทย-กัมพูชา ต้นแรกบริเวณด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วว่า การสร้างรั้วบริเวณพื้นที่ชายแดนต้องมีความระมัดระวัง เพราะเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดน ดังนั้นในบางพื้นที่จึงไม่สามารถสร้างเป็นรั้วลวดหนามได้
ส่วนจุดที่สามารถสร้างเป็นรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือจุดที่มีหลักเขตเห็นตรงกัน ซึ่งจะมีการสร้างอีกประมาณ 2-3 หลัก ไม่เกิน 2 กิโลเมตร ในบริเวณด่านอรัญประเทศ พร้อม ระบุว่า อย่าใช้คำว่า ปักปันเสร็จแล้ว แต่ให้ใช้คำว่า หลักเขตที่เห็นตรงกัน จึงจะสามารถดำเนินการสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ได้