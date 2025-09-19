ทบ.เตรียมแถลงบ่ายนี้ ปมบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ยัน‘กัมพูชา’ล้ำเข้ามากว่า200เมตร

พล.ต. วินธัย เผย ทบ.เตรียมแถลงด่วนบ่ายนี้ ปมบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ยัน ฝั่ง กัมพูชา ล้ำเข้ามากว่า 200 เมตร
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.68 ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุว่า ในช่วงบ่ายของวันนี้จะแถลงสถานการณ์พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเราต้องแยกให้ออกพื้นที่ที่เรากำลังดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อ้างสิทธิ์ ซึ่งพื้นที่ บ้านหนองหญ้าแก้วและบ้านหนองจาน เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย ซึ่งในเวทีต่างประเทศ เข้าใจผิด
ซึ่งในเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์อยู่ในคณะกรรมการอยู่ในคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย- กัมพูชา (JBC ) ซึ่งในพื้นที่ตรงนี้เรารออยู่แล้ว ที่ผ่านมาในพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ กัมพูชาละเมิด MOU43 มาตลอด เรามีหลักฐาน ภาพทางอากาศชัดเจน โดยกรมแผนที่ทหาร ยืนยันว่าเราใช้กระบวนการ JBC แต่ในส่วนของพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย ที่เราต้องดำเนินการ และประชาชนกำลังจับตาดูอยู่ และรั้วลวดหนามที่เราวางเอาไว้ก็อยู่ในเขตอธิปไตยของไทย เพื่อรักษาความปลอดภัยของกำลังพลรวมถึงหน่วยที่ตั้ง
นอกจากนี้ พล.ต.วินธัย ยืนยันว่า วันนี้ยังไงก็ล้ำมาประมาณ 200 เมตร อยากดำเนินการจุดนี้ก่อนเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งดำเนินการของฝ่ายกัมพูชาที่ให้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหว น่าจะมีเบื้องหน้าและเบื้องหลัง