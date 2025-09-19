อิ๊งค์ พาลูก ธิธาร-ธาษิณ เข้าพรรค แกนนำเพื่อไทยทยอยเข้าพรรค ถกแก้รธน.-ลุยเลือกตั้ง

แพทองธาร จูงมือ ธิธาร-ธาษิณ เข้าพรรคเพื่อไทย แจกยิ้มหวานสดใส ฟากแกนนำทยอยประชุมแก้รธน. วางแผนงานฝ่ายค้านเตรียมพร้อมเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยวันนี้ได้พา ด.ญ.ธิธาร และ ด.ช.พฤจ์ธาษิณ สุขสวัสดิ์ บุตรทั้ง 2 คนเข้าพรรคมาด้วย ซึ่งทั้งนางสาวแพทองธารและลูกทั้ง 2 คนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใสตั้งแต่ลงจากรถยนต์ โดยเดินเข้าประตูด้านหน้าพรรคเพื่อไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทย มีแกนนำพรรคเพื่อไทยทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรค อาทิ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แกนนำพรรคเพื่อไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำพรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธาน สส.พรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สมาชิกพรรคเพื่อไทย เป็นต้น โดยวันนี้มีการประชุมทีมกฎหมายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีการประชุมวางแผนการทำงานในฐานะฝ่ายค้าน เพื่อเดินหน้าสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง