‘สุชาติ’ ปลาบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ นั่ง รองนายกฯ ควบ รมว.ทส.

สุชาติ ปลาบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ นั่ง รองนายกฯ ควบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ขอบคุณทุกกำลังใจ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับผมและครอบครัว ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ร่วมยินดีกับผมที่ได้รับตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้