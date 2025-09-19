ภูมิธรรม โยน อนุทิน แจงเอกสาร ที่ดินเขากระโดง ลั่นกลับไปเช็กดู ทุกอย่างโกหกไม่ได้

ภูมิธรรม ยังไม่เห็นเอกสาร กก.สอบที่ดินเขากระโดง ไม่มีการเสนอเพิกถอน มาตรา 61 วรรคแปด ชี้รอแก้คำสั่งยุติเรื่องเดินหน้า ยึดคืนที่ดินได้ โยน อนุทิน แจง ลั่นกลับไปเช็กดูทุกอย่างโกหกไม่ได้ ยกเว้นคนชอบพลิกลิ้นทำได้
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย กล่าวกรณีมีการเปิดเอกสารกรรมการตรวจสอบที่ดินเขากระโดง ไม่มีการให้เพิกถอนที่ดินเขากระโดง ต.อิสาณ และ ต.เสม็ด อ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 วรรคแปดว่า
ตนยังไม่เห็นเอกสารที่มีการเปิดเผยออกมา ซึ่งผลการศึกษาในที่ประชุมได้มีการพูดคุยกัน โดยนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ท่านได้พูดชัดเจนถึงทางเลือกและทางออก โดยตนเคยเข้าร่วมประชุมครั้งหนึ่ง มีผู้ว่าการรถไฟ อธิบดีกรมที่ดิน และมีเจ้าหน้าที่รังวัดทั้งสองฝ่าย
สิ่งที่สำคัญอย่าเพิ่งไปสนใจรายละเอียด แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือที่ดินนี้เป็นที่ดินของหลวงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่พระราชทาน และกระบวนการทางกฎหมายที่ทำมาทั้งหมดเสร็จหมดแล้ว เหลืออยู่เรื่องหนึ่งที่อธิบดีกรมที่ดินคนเดิมทำไม่ครบ อีกทั้งยังมีเรื่องการตรวจแนวแผนที่ ที่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมเซ็นกัน
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า ตอนที่ตนมาเป็นรมว.มหาดไทย นายเดชอิศม์ได้จับให้มาเซ็นร่วมกัน ซึ่งเอกสารก็มีอย่างชัดเจน ที่ดินที่มีการยอมรับกันในกระบวนการทำที่ได้รับแจ้งจากกรมที่ดินคือ สิ่งที่ต้องทำก่อน กลับไปดึงเอาคำสั่งที่ยุติเรื่องที่ทำไม่ครบ ยังผิดกฎหมายเอามาแก้ก็แค่นี้
และถ้าแก้ตรงนั้นเสร็จกรมที่ดินก็สามารถจะประกาศตามกฎหมายได้เลยที่จะยึดที่ดินคืน ดังนั้นต้องรอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย เข้ามาก่อนและมาอธิบาย เรื่องนี้คงมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอน และไปดูหลักฐานกันตรงนั้น
“วันนี้เห็นบอกว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีถึงจะทำได้ ยิ่งตอนนี้เป็นนายกฯด้วย เดี๋ยวนี้เขาใช้โทรศัพท์สั่งก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าไปนั่งถึงจะจัดการได้ ผมว่าเรื่องนี้กลับไปดูรายละเอียด กลับไปเช็กดู ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ปฏิเสธและโกหกกันไม่ได้ แต่สำหรับคนที่ชอบพลิกลิ้นก็อาจจะทำได้ ไปดูรายละเอียดกัน ผมว่าผมพูดเรื่องเขากระโดงมานานแล้ว ก็รอดูข้อเท็จจริงตอนที่มันเป็นเรื่องที่เปิดเผยก็แล้วกัน” นายภูมิธรรม กล่าว