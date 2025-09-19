ภูมิธรรม ถามพรรคเด็กคิดยังไง เห็นครม.อนุทิน หลังดันขึ้นเองกับมือ ซัด ‘บุรีรัมย์โมเดล’ ทั้งหมด

ภูมิธรรม โยนถามพรรคน้องๆ เห็นโฉมหน้า ครม.อนุทิน แล้วคิดอย่างไร เหน็บดันขึ้นมาเองกับมือ ชี้บางคนยังติดขัดป.ป.ช. แซะ ‘บุรีรัมย์โมเดล’ ทั้งหมด
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งว่า น่าจะต้องไปถามพรรคเด็กเป็นหลัก พรรคที่เขาสนับสนุนส่งเสริมขึ้นมา ว่าคิดอย่างไร ที่ไปส่งเสริมสนับสนุนจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพรรคอะไร และสนับสนุนเขาขึ้นมา ถามว่าวันนี้เขาพอใจไหม เห็นมีคนที่ ป.ป.ช.ติดขัดอยู่ก็ยังมี ที่มีความเกี่ยวข้องกับหุ้นหรือบริษัทอะไรก็ไปดูเอา ดังนั้นต้องไปถามพรรคน้องๆ
เมื่อถามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์ นายภูมิธรรม กล่าวว่า มันก็บุรีรัมย์โมเดลทั้งหมดอยู่แล้ว ก็ไปดูรายชื่อแต่ละคนว่ามีที่มาจากไหน ใครเป็นใคร ตนขอไม่วิจารณ์ แค่นี้ละกัน