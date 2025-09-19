ผบ.ทสส. ยัน รั้วชายแดนจำเป็น ป้องกันภัยคุกคาม แจงอำนาจเปิดปิดด่านอยู่ในมือ ‘ผบ.ทบ.’ 

“ผบ.ทสส.” ลั่น รั้วชายแดนจำเป็น ชี้ ป้องกันภัยคุกคาม-สกัดการเคลื่อนที่ผิดกฎหมาย ยัน คณะผู้บัญชาการทหารเห็นพ้อง มาตรการรักษาอธิปไตยต้องเดินหน้า แจงอำนาจเปิด-ปิดด่านชายแดน อยู่ในมือ ‘ผบ.ทบ.’ หลัง สมช. มีมติให้กองทัพบกคุมแนวชายแดน ใช้กฎอัยการศึกสั่งได้ทุกพื้นที่
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการสร้างรั้วชายแดนติดขัดปัญหาใดหรือไม่ ว่า ในส่วนของตนต้องไปถกในเรื่องของเส้นเขตแดน และเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศโดยเป็นหน้าที่ของสมช. แต่วันนี้เรายืนยันชัดเจนว่าคณะผู้บัญชาการทหารเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการปกป้องอธิปไตยจากภัยคุกคาม ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เขตแนวนี้เท่านั้นยังมีอีกเขตพื้นที่หลายแนวที่เราไม่สามารถใช้ทหารลาดตระเวนได้ตลอดและในพื้นที่ที่เคยมีภัยคุกคามรอบประเทศไทย เช่น ทางตอนใต้ ประเทศที่เขาคิดว่ามีภัยคุกคามสมัยเมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่แล้วก็มีการสร้างรั้วขึ้นมา ฉะนั้นการสร้างรั้วถือว่าเป็นมาตรการที่ทำให้การเคลื่อนที่ผ่านแดนโดยที่ผิดกฎหมายมันยากขึ้น ย้ำว่าตนคิดว่ามันจำเป็น และนโยบายระหว่างความมั่นคงของรัฐก็คงจะเห็นความจำเป็นของกองทัพตรงนี้เช่นกัน
ส่วนกรณีอำนาจการเปิด-ปิดด่านชายแดนเป็นของผบ.ทสส.ใช่หรือไม่ พล.อ.ทรงวิทย์ กล่าวว่า เรื่องการเปิด-ปิดด่านเกิดขึ้นภายหลังวันที่ 6 มิ.ย. 68 ที่มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยมีการเสนอให้ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นผู้ควบคุมตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติทางการทหารหรือการเปิด-ปิดด่าน และอำนาจที่มีการพูดคุยกันล่าสุดอยู่ในมือของ ผบ.ทบ. ในการใช้กฏอัยการศึกเปิด-ปิดด่านได้ในทุกพื้นที่ที่กองทัพบก ดูแลอยู่