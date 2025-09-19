นายกฯอนุทิน เผย ร่างแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา พร้อม99% รอประธานรัฐสภา กำหนดวัน

นายกฯอนุทิน เผย ร่างนโยบายต่อรัฐสภา พร้อม 99% รอประธานรัฐสภา กำหนดวัน คาดใช้เวลา 2 วัน ย้ำ ตรวจเข้มรายชื่อ ครม.ก่อนทูลเกล้าฯ
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า เตรียมพร้อมแล้ว ร่างนโยบาย เตรียมมา 99% แล้ว แต่ช่วงนี้ที่เราเดินสายพบภาคเอกชน ผู้ประกอบการ หอการค้า สัปดาห์จะพบกับตลาดทุน สมาคมธนาคาร ก่อนที่เราจะเข้าไปรับหน้าที่อย่างเป็นทางการ อะไรที่เห็นควรจะเพิ่มเข้าไปในร่างนโยบายเราก็จะเพิ่มเข้าไป แต่โดยหลักได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ได้มีการกำหนดคร่าวๆ ไว้บ้างหรือไม่ว่า จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันไหน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พอเข้ารับตำแหน่ง เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อย ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะนัดให้มีการแถลงและอภิปราย คาดว่าประมาณ 2 วัน
ส่วนที่พรรคประชาชนได้ล็อกเป้าไว้ว่า บางคนที่มีคดีค้างในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องมาพิสูจน์กัน แต่ก่อนที่จะนำรายชื่อทั้งหลายทูลเกล้าฯ มีพระบรมราชโองการ ก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ซึ่งไม่เคยมีการตรวจสอบในระดับนี้มาก่อน เราใช้หน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งหมด ก่อนที่จะเสนอชื่อก็มีการประชุมร่วมกัน ที่ผู้สื่อข่าวเห็น ขนาดแอบเข้าใต้ตึกก็ยังเห็น เราทำทุกวิถีทาง ในขณะที่ยื่นเรื่องขึ้นไป ทุกหน่วยงานก็ไม่มีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหา
