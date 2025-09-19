เลขาสภาฯ แจง แถลงนโยบายไม่ทันวันที่ 25 ก.ย. เหตุต้องรอถวายสัตย์ฯ ก่อน คาด 30 ก.ย.-1 ต.ค. เป็นไปได้มากกว่า
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า รัฐบาลยังไม่ได้ประสานมาจะแถลงนโยบายรัฐบาลวันใด แต่ปกติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนดให้แจ้งวาระประชุมร่วมรัฐสภาอย่างน้อยช่วงหน้า 5 วัน
แต่หากเป็นกรณีเร่งด่วนอาจแจ้งล่วงหน้า 1 วันได้ ส่วนกระแสข่าวจะแถลงนโยบายรัฐบาลวันที่ 25 กันยายนนั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะการแถลงนโยบายรัฐบาล ต้องรอหลังวันถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่ 24 กันยายนก่อน ฉะนั้น จึงไม่สามารถบรรจุวาระประชุมร่วมรัฐสภาได้ทันกรอบเวลาตามข้อบังคับการประชุม คาดว่าจะแถลงนโยบายรัฐบาลได้เร็วสุด ช่วงวันที่ 29-30 กันยายน หรือวันที่ 30 กันยายนและวันที่ 1 ตุลาคม จะมีความเป็นไปได้มากกว่า