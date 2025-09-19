ยิ่งชีพ ‘กลัวเขาไม่เบี้ยว’ ฟันธง อนุทิน ยุบสภาเลทนิดๆ แนะสะกิด ‘เท้ง’ ขออยู่อีกเดือน ‘ยุบตอนนี้ไม่ได้ทำประชามติ’
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ห้องริมน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ร่วมกับ DRG จัดงาน ‘19/9 Remember Me สนามราษฎร์ในความทรงจำ’ ห้าปีผ่านไป ความทรงจำยังไม่จางหาย ในวาระครบรอบ 5 ปี ของการชุมนุมใหญ่ 19 กันยา 2563 ‘ทวงคืนอำนาจราษฎร’ นอกจากนี้ ยังตรงกับวาระครบรอบ 19 ปีการรัฐประหาร โดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน อีกด้วย
บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยบูธจากกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม และกิจกรรมตลอดทั้งวัน ได้แก่ ปาฐกถา “ความหลัง ความหวัง ความฝัน”, ละครเวที The Ordinary (คนธรรมดา) ซึ่ฃไฮไลต์ได้แก่ วง Exclusive Talk “4 เดือนนี้ชี้ชะตาการเมืองไทย”
เวลา 16.00 น. เข้าสู่ช่วงเสวนา ‘4 เดือนนี้ ชี้ชะตาการเมืองไทย’ โดย นายณัฐชนน ไพโรจน์ อดีตแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ, นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า
นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ กล่าวว่า ย้อนกลับไปในวันที่เซ็น MOA ตนมองว่าภูมิใจไทยมี 69 เสียง ไม่ได้เยอะ แล้วเขาเชื่อว่า เลือกตั้งครั้งหน้าจะได้เสียงเยอะขึ้น วานนี้ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ก็ไปซบพรรคภูมิใจไทย โดยก่อนหน้านั้น ก็มี ส.ส. หลายคนไปซบพรรคภูมิใจไทยเช่นกัน ซึ่งบรรยากาศแบบนี้ถ้ายุบสภา ภูมิใจไทยมีแต่ได้
“อย่างไรก็ตาม ถ้าเขาดูซ้ายดูขวาแล้ว ในการเลือกตั้งหน้า พรรคประชาชนอาจจะมา หรือพรรคเพื่อไทยอาจจะมา เขาอาจจะมองซ้ายมองขวาแล้วว่าเสียงเขาน้อย และรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะโดนอภิปรายเมื่อไหร่ก็ได้ พรรคประชาชน-พรรคเพื่อไทย จะสามัคคีเขาลงหรือไม่ หรือพรรคประชาชน พรรคเพื่อไทยไม่สามัคคีกันเขาก็ลงไม่ได้
ผมฟันธงว่า อาจจะยุบสภาเลทหน่อยๆ อาจจะไม่ตรงเป๊ะ ถ้าตรงเป๊ะคือ ปลายมกราคม 2569 จะยุบสภา เลือกตั้ง ปลายมีนาคม 2569 ต่อนิดต่อหน่อยไม่น่าเกลียด ไม่อยู่ถึง 2 ปี”นายยิ่งชีพ กล่าว
นายยิ่งชีพ กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญคือจะได้ทำประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ พร้อมเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า สภาจะพิจารณาแก้มาตรา 256 เรื่องที่มา สสร. เสร็จหรือไม่ ถ้าเสร็จถึงปลายมกราคม ก็ยุบสภา ประกาศทำประชามติ พร้อมเลือกตั้งปลายเดือนมีนาคมได้
“สมมติว่า ผมเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี จะสะกิด ส.ว. ว่า ช้านิดหนึ่ง ปลายมกราคม เดินไปบอก นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ว่าถ้ายุบตอนนี้ไม่ได้ทำประชามติ ขออีก 1 เดือนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ยุบเลย ประชามติก็พิจารณาค้างอยู่ ถ้าบอกได้ ก็จะอยู่ไปอีก 1 เดือน มันก็เป็นเรื่องที่ง่าย ถ้านายอนุทินจะทำ
ผมไม่กลัวเขาเบี้ยว แต่ผมกลัวเขาไม่เบี้ยว ถ้าเขาเบี้ยวไม่ยุบสภา 4 เดือนเขาผิดเต็มๆ ประชาชน 60 ล้านคนไม่ต้องพูดอะไร คำว่าพูดแล้วทำของเขาหายไป เดินไปที่ไหนใครก็เข้าใจ แต่ถ้าเขาไม่เบี้ยว นั่นแปลว่า เขาจัดการจนเขามั่นใจอะไรบางอย่างแล้วว่า เลือกตั้งครั้งหน้า วงเล็บพร้อมประชามติ เขาเอาอยู่” นายยิ่งชีพกล่าว
นายยิ่งชีพ กล่าวต่อไปว่า พรรคภูมิใจไทย ไม่แก้รัฐธรรมนูญก็อยู่ได้ ส.ว.อยู่ในมือหมดแล้ว ไม่แก้สักมาตรา ก็แฮปปี้ จัดทำใหม่ทั้งฉบับ เขายังไม่รู้ว่าต้องคุมเกมยังไง
“หากยุบสภา ปลายมกราคม แล้วไปทำประชามติปลายมีนาคม พูดตรงๆ ขนหัวลุกเลย เขาคุมกระทรวงมหาดไทย คุมกระทรวงศึกษาธิการ คุมกระทรวงสาธารณสุข คุมเกือบหมดทุกอย่าง ประชามติจะผ่านหรือไม่
ประชามติการจัดตั้งคำถาม อยู่ในมือ กกต. ซึ่งเขาเลือกมา อยู่ในมือ ครม. ซึ่งเป็นเขาเองทั้งหมด เขาจะดีดนิ้วหรือมันผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้” นายยิ่งชีพ กล่าว
นายยิ่งชีพ กล่าวต่อไปว่า เลือกตั้ง ภูมิใจไทยอาจจะไม่ชนะ แต่คุมประชามติได้ จะเป็นผลงานที่เขาเคลม ต่อใบอนุญาตของตนเองไปเรื่อยๆ ว่าเขาทำสิ่งนี้
“ประชามติถ้ามี เดินตามแผนสวยงาม ผมตั้ง 2 คำถาม 1. เห็นชอบหรือไม่ที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. เห็นชอบหรือไม่กับโมเดล สสร. ที่เขาออกแบบมา วันนี้ยังไม่เห็นว่าเขาออกแบบอะไรมา แต่ 2-3 เดือนข้างหน้ารู้เรื่อง” นายยิ่งชีพ กล่าว
เมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า จะปิดกุญแจดอกนี้ได้หรือไม่ ?
นายยิ่งชีพ กล่าวว่า ตนเป็นสายสู้แล้วแพ้ พวกเราช่วยกันเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญก็โหวตตกครั้งแล้วครั้งเล่า แพ้เราก็เอาใหม่ รอบหน้าก็จะโหวตมันให้ได้เยอะๆ เพื่อจะสู้อะไรได้มากขึ้น ยังไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไร วันหนึ่งจะได้เอง