รัฐสภา จัดพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระบรมรูป ร.7 องค์ใหม่ ประดิษฐานหน้าอาคาร

รัฐสภา จัดพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระบรมรูป ร.7 องค์ใหม่ประดิษฐานหน้าอาคาร ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริง 4 เท่า
เมื่อเวลา07.00 น. วันที่ 20 กันยายน ที่รัฐสภา นายไชยา พรหมา รองประธานสภาคนที่ 1 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (องค์ใหม่) เพื่อประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา โดยมี พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. ,นายชวนหลีก หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปปัตย์ ,นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่านพรรคเพื่อไทย , น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ และข้าราชการร่วมพิธีด้วย
โดยนายไชยาและพล.อ.สวัสดิ์ ถวายพวงมาลัยและโปรยดอกไม้ที่พระบาทของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นปักธูปที่เครื่องบวงสรางพร้อมโปรยดอกไม้
จากนั้นนายฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้าโหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง อ่านโองการจากนั้นเชิญประธานในพิธีโปรยดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง วางพานประดับพุ่มดอกไม้ และจุด ธูป เทียน เครื่องทองน้อย โดยเวลา09.00น.ได้อัญเชิญพระบรมรูปฯขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งพุดตานเป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้ออกแบบให้มีขนาด 4 เท่าของพระองค์จริง ความสูงจากยอดพระชฎา จนถึงพื้นของพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ 7.7 เมตร ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ทรงพระชฎามหากฐินปักขนนกการเวก หรือ “ปักษาสวรรค์” ซึ่งเครื่องราชศิราภรณ์ประเภทชฎา มีศักดิ์สูงรองจาก “พระมหาพิชัยมงกุฎ” โดยมีความแตกต่างจากพระองค์เดิม คือมีพระที่นั่งกระจังใบเทศ 12 ใบ ฐานสองชั้นประดับรายรอบด้วยเทพพนม 21 องค์ พญาครุฑ 24 ตน
โดยการจัดสร้างพระบรมรูปฯ เป็นการสร้างให้คล้ายกับภาพเมื่อวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรไทย 10 ธ.ค. พ.ศ. 2475
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีฝนและโปรยตลอดการทำพิธี
