อนุทิน เร่งเครื่องบริหารจัดการน้ำ ชี้พ้นมท.1 ทำขาดช่วง จ่อคัมแบ๊กอธิบดี-ผู้บริหาร สานต่องาน
เมื่อเวลา 11.21 น. วันที่ 20 ก.ย. ที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 9 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ จ.อ่างทอง ว่า การลงพื้นที่วันนี้มาในฐานะ ส.ส.ที่เป็นผู้แทนของประชาชน เมื่อทราบว่ามีเหตุน้ำท่วมในจังหวัดภาคกลางจึงมาดู เพราะก่อนที่จะพ้นตำแหน่ง รมว.มหาดไทย เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ได้เตรียมการเรื่องการป้องกันและการบริหารจัดการน้ำครบวงจร โดยบูรณาการกับหลายหน่วยงานเอาไว้ แต่ถูกทำให้พ้นตำแหน่งไปก่อน จึงขาดช่วงไป
นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้มาเร่งรัดและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสิ่งที่ตนได้เตรียมไว้มาปฏิบัติอีกครั้ง โดยย้ำเรื่องการช่วยเหลือประชาชนทันที รวมถึงการเยียวยาประชาชนที่เสียสละ ยอมให้ใช้ที่ดินเป็นที่รับน้ำ และเรื่องงบประมาณสำหรับซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่พักไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนอธิบดี หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ต้องเอากลับมาดำเนินการให้เห็นผลในทันที
