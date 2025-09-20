การเมือง

สมศักดิ์ เชื่อมือ อนุทิน บริหารประเทศ มั่นใจเวลาสั้นหรือยาว ก็จะมีผลงานช่วยแก้ปัญหาให้ปชช. 

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 20 ก.ย. ที่อบจ.อ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทสกุล บิดานายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางทางการเมือง ในการเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคภูมิใจไทย จะสามารถขยายพื้นที่ภาคกลางได้หรือไม่ว่า เชื่อมั่นหัวหน้าพรรค ยิ่งตอนนี้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีโอกาสที่จะทำผลงานได้มาก และท่านไม่ได้มองว่า 4 เดือน หรือ 4 ปี ตามที่ได้สัมผัสกับนายกฯ จะเห็นว่าทุกครั้งที่มีตำแหน่งหน้าที่ ทุกวินาที ท่านทุ่มเททำงานให้กับแผ่นดินมาโดยตลอด จึงเชื่อมั่นระยะเวลาจะสั้นหรือนาน ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ น่าจะมีผลงานที่แก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ออกมาครั้งแรกเห็นว่าโดนใจชาวบ้าน และยังมีนโยบายที่ออกตามมาอีก เช่น การลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ที่เป็นนโยบายที่พรรคใช้หาเสียง เชื่อมั่นว่ามาดำรงตำแหน่ง การแถลงนโยบายจะมีในเรื่องนี้ นโยบายที่พรรคเคยเสนอไว้เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งและตรงกับความต้องการ เพราะคนในเขตพื้นที่ก็ถามหาเรื่องโซลาร์รูฟ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เชื่อว่าถ้าได้ทำในช่วงเวลาที่จะเห็นผลงานแน่นอน และจะส่งผลถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ฝากฝังลูกชายได้ตำแหน่งรัฐมนตรี จะฝากนายกฯอย่างไร นายสมศักดิ์ กล่าวว่า นายกฯตาแหลมคมกว่าตน ในฐานะพ่อยังเห็นเป็นเด็ก เห็นข้อจำกัดของความเป็นลูก แต่นายกฯมองในทางการเมือง และมองไปไกลกว่านั้น และเห็นว่านายภราดร มีความสามารถและความรู้ที่จะช่วยชาติบ้านเมืองจึงตั้งมาเป็นรมต.ประจำสำนักนายกฯ แสดงว่าเชื่อมั่นและไว้วางใจจึงเอามาอยู่ใกล้ตัว

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่นี่เป็นที่ที่ตั้งแต่ทำการเมืองมาได้เห็นความสำคัญของ
การมี ส.ส.ยกจังหวัด เพราะจะช่วยเหลือชาวบ้านได้เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องกังวลถึงอุปสรรค เป็นการทำการเมือง ที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น เราได้รับบทเรียนที่ดีจากรุ่นพ่อและความขยันของคุณลูกทำให้ขยายวงในการรับใช้ชาวบ้านได้ในหลายจังหวัด รวมถึงอยุธยา ก็เช่นเดียวกันที่ได้นายกอบจ.สืบทอดมาถึงรุ่นหลาน โดยมีเป้าหมายเดียวที่จะรับใช้ประชาชน เพื่อตอบแทนประชาชนและบ้านเกิด

เมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะขยาย ไปถึงจ.สุพรรณบุรีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปมองเป็นจังหวัด ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ถ้าประชาชนเชื่อมั่นในการทุ่มเทและขยันทำงานประชาชน จะตัดสินใจอนาคตให้กับพวกเราเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกฯ และคณะ ได้แวะไหว้พระ ที่วัดหน้าพระเมรุ อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่างเดินทางกลับ เพื่อเป็นสิริมงคล

