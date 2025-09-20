ณัฐพงษ์ ชี้ 4 เดือนจากนี้ โอกาสสำคัญ เปิดประตูสู่ รธน.ใหม่ หาทางออกจากมรดกรัฐประหาร
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut” ระบุว่า
[ 4 เดือนต่อจากนี้คือโอกาสที่สำคัญที่สุด เปิดประตูสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หาทางออกจากมรดกคณะรัฐประหาร ]
วันนี้ผมมีโอกาสไปร่วมวงเสวนาหัวข้อ “รัฐบาลใหม่กับทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) ของสถาบันอิศรา ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและบอกเล่าความตั้งใจของผมและพรรคประชาชน ในการตัดสินใจใช้อำนาจที่เรามีในฐานะพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
ประเด็นสำคัญที่ผมเน้นย้ำ คือสังคมไทยวันนี้ไปไกลกว่านี้ไม่ได้ ถ้าเราไม่แก้ปัญหาการเมือง ซึ่งวันนี้ทุกคนคงเห็นตรงกันว่าหนึ่งในต้นตอสำคัญของปัญหาการเมืองมาจากรัฐธรรมนูญ 2560 อันเป็นมรดกของคณะรัฐประหาร ดังนั้น การตัดสินใจของพรรคประชาชนในการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 แม้ไม่ใช่ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ แต่เราเชื่อว่านี่คือ “ความเป็นไปได้” ที่มีอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ในการนำไปสู่การยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน พร้อมกับเปิดประตูสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่ผ่านมาหลายคนมักถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไร ผมขอยกตัวอย่างที่ย้อนไปเพียง 2 ปีก่อนหน้านี้ หลังการเลือกตั้ง 2566 ชัดเจนที่สุดว่ารัฐธรรมนูญเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนที่สะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งได้ และเมื่อมีรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย นายกรัฐมนตรี 2 คนก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งพรรคประชาชนยืนยันมาตลอดว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้ “นิติสงคราม” เช่นนี้
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ทุกคนได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นนายกฯ หรือพรรคไหนจะขึ้นมาเป็นแกนนำรัฐบาล นายกฯ และรัฐบาลนั้นไม่สามารถมีสมาธิในการแก้ปัญหาของประเทศและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังไม่นับว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แทบจะเรียกได้ว่าอยู่ที่เดิม
ดังนั้นการทำข้อตกลง (MOA) ของพรรคประชาชนจึงต้องการผ่าทางตันของประเทศ เป็นข้อเสนอแบบ “ปาท่องโก๋” ที่จะทำให้การยุบสภาเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกรัฐบาลที่มีความชอบธรรมทางการเมืองเข้ามาแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกัน จะเปิดทางสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุด ได้ร่วมกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศ
เหตุผลที่ทำให้ผมมั่นใจว่าพรรคการเมืองต่างๆ จะเดินหน้าภารกิจนี้ไปกับพรรคประชาชน เพราะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าถนนทุกสายมุ่งสู่การเลือกตั้ง ทุกพรรคย่อมต้องการคะแนนเสียงจากประชาชน ซึ่งสิ่งสำคัญและเป็นพื้นฐานที่สุดที่จะทำให้พรรคการเมืองได้รับความไว้วางใจจากประชาชน คือนักการเมืองต้องรักษาสัจจะ ไม่ตระบัดสัตย์
ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โมเดลการได้มาซึ่ง สสร. นั้น จุดยืนของพรรคประชาชนต้องการให้ สสร. ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ พรรคการเมืองต่างๆ จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15 เข้าสู่สภาฯ และเราหวังว่าการพิจารณาวาระ 1 จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นเดือนกันยายน
วันนี้ผมจึงขอยืนยันอีกครั้ง การตัดสินใจของพรรคประชาชนครั้งนี้ ไม่ได้ตั้งอยู่บนการแสวงหาความนิยมหรือผลประโยชน์ส่วนพรรค แต่ตั้งอยู่บนการหาทางออกให้กับประเทศ เอาประเทศเป็นตัวตั้ง
ผมหวังว่าช่วงเวลาต่อนี้จากนี้ ทุกฝ่ายในสังคมไทยจะช่วยกันผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการรักษาสัญญาตาม MOA ทำให้ภารกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมา สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้ “การเมืองแห่งความเป็นจริง” กับ “การเมืองแห่งความเป็นไปได้” มาบรรจบกันในคูหาเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น นี่คือโอกาสที่เราต้องช่วยกันทำให้ดีที่สุดครับ