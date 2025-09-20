ไตรศุลี โต้ผู้สมัครเพื่อไทย เลิกโหนวาทกรรมงูเห่า แนะย้อนฟัง แพทองธาร เคยเปรียบย้ายพรรคไม่ต่างจากย้ายงาน
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยในเขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ ใช้วาทกรรม “งูเห่า” หาเสียง ว่าเป็นเพียงการสร้างกระแสโจมตีฝ่ายตรงข้าม เป็นเพียงการเมืองแบบเก่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
“ประชาชนต้องการนักการเมืองที่แก้ปัญหาได้จริง ไม่ใช่คนที่สร้างวาทกรรมไปวัน ๆ พรรคเพื่อไทยหมดความชอบธรรมไปแล้วตั้งแต่วันที่ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งทุกคนเห็นชัดว่า ประชาชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อน โดยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า พรรคภูมิใจไทยทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ศรีสะเกษและพื้นที่ชายแดนหลายครั้ง ทั้งช่วงวิกฤติไทย–กัมพูชา ที่ได้ไปพบพี่น้องตามศูนย์อพยพ ให้กำลังใจและรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิด แสดงให้เห็นว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ย. 68) นายอนุทินจะลงพื้นที่ศรีสะเกษอีกครั้ง เพื่อขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ เคียงข้างผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ตอกย้ำว่า พรรคไม่ได้ทำงานเฉพาะฤดูเลือกตั้ง แต่พร้อมอยู่กับพี่น้องทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ
น.ส.ไตรศุลี กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สมัยยังเคยเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการย้ายพรรคของ ส.ส. เหมือนการย้ายงาน เป็นสิทธิของแต่ละคน ว่า เรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าแม้แต่แกนนำพรรคเพื่อไทยเองยังยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติของการเมือง แต่กลับมีผู้สมัครในพื้นที่พยายามใช้คำว่างูเห่า มาโจมตีฝ่ายตรงข้าม ขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้นำพรรคตนเองพูดไว้ ขอให้ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยย้อนกลับไปอ่านสิ่งที่หัวหน้าพรรคตนเองให้สัมภาษณ์สื่อด้วย
“พี่น้องชาวศรีสะเกษ ขุนหาญ และภูสิงห์ ต้องตัดสินใจให้ชัด ว่าจะเลือกการเมืองที่มีแต่คำโจมตีฝ่ายตรงข้าม หรือเลือกการเมืองที่สร้างสรรค์ ลงมือทำจริง พรรคภูมิใจไทยพร้อมทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องทุกคนอย่างแท้จริง” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่า การเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 28 ก.ย. 68 นี้ คือโอกาสสำคัญของประชาชนที่จะเลือกการเมืองสร้างสรรค์ เพื่อความก้าวหน้า ไม่ใช่การเมืองวาทกรรมที่หมดความชอบธรรมไปแล้ว
“ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ยังเจ็บแค้นกับการที่ สส.พรรคตัวเองไม่ยกมือโหวตเลือกนายกฯของพรรคเพื่อไทย แต่อยากให้หันกลับไปมองตัวเองบ้างว่าที่เขาไม่โหวตให้นั้น เหตุผลสำคัญคือปัญหาชายแดน ที่พรรคเพื่อไทยบริหารงานผิดพลาด สร้างความเดือนร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างสาหัส” น.ส.ไตรศุลี กล่าว