อนุทิน ถก ครม. นัดแรก 24 กันยา หลังถวายสัตย์ แบ่งงาน 6 รองนายกฯ ย้ำอีกอยู่แค่ 4 เดือนยึด MOA 5 ข้อ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง(อบจ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปแสดงความยินดีพร้อมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครบ 46 ปี และยินดีกับครอบครัวปริศนานันทกุล และพบปะส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ประชาชน
จากนั้นนายอนุทิน กล่าวอวยพรตอนหนึ่งว่า ขอให้มั่นใจว่านายภราดร จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุด สำหรับตนขอให้มั่นใจว่าจะเป็นนายกฯ4เดือน ยุบสภาแน่นอน ไม่ต้องลุ้น จากนี้จะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเลือกเรากลับมารับใช้ประชาชนอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่บอกว่า 4 เดือนจะยุบสภาแน่นอน ตั้งเป้าที่จะกลับมาในการเลือกตั้งข้างหน้ามีความมั่นใจแค่ไหน นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่อยากให้ไปพูด หรือให้นักวิเคราะห์ทั้งหลายไปพูดว่า เดี๋ยว 4 เดือน ก็จะหาเรื่องหาเหตุจะไม่ยุบสภา เรื่องนี้เป็นบันทึกข้อตกลงที่ลงนาม ใช้คำว่าเอ็มโอเอก็ไม่ได้ มันคือข้อตกลง ไม่ใช่บันทึกข้อตกลง แต่นี่มันคือข้อตกลงเหมือนกับสัญญาที่มีอยู่ 5 ข้อ และเราต้องปฏิบัติ และเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย รวมถึงเรื่องการไม่สร้างเสียงข้างมากด้วย
นายอนุทินให้สัมภาษณ์ต่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่ 24 กันยายนนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เพราะเป็นวันมหามงคล เป็นวันมหิดล พวกเราก็รู้สึกดีใจ หลังจากเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตนได้นัด ครม.ไว้เบื้องต้น จะกลับมาก็จะมีการประชุม ครม.นัดแรก ไม่ใช่นัดพิเศษหรืออะไร เป็นการประชุมนัดแรกเลย เพราะว่าเราจะได้แบ่งงานว่ารองนายกรัฐมนตรีท่านไหนรับผิดชอบอะไร จะมีการเสนอแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะได้เป็นผู้ประสานงานและทำงานได้ทันที และหลังจากนั้นจะได้มีการนัดประธานรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายของ ครม.ต่อรัฐสภา ตั้งใจให้เร็วที่สุด ขึ้นอยู่กับความกรุณาของประธานรัฐสภาที่จะนัดประชุมสมาชิกทั้ง 2 สภา