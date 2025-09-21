เพื่อไทย จี้ รบ.ถกต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สีแดง-ม่วง ก่อนราคาดีดกลับ 1 ต.ค.นี้

‘เพื่อไทย’ จี้ ‘ภูมิใจไทย’ ถกต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สีแดง-ม่วง ครม.นัดแรก ก่อนกลับราคาเดิมสูงสุด 42 บาท 1 ต.ค.นี้ หวัง ‘รัฐบาลใหม่’ ยึดประโยชน์ ปชช. มากกว่าการปฏิเสธบางโครงการ เหตุเพราะทำโดย ‘พท.’ ลั่น หากไม่ต่อเราจะกลับมาผลักดันให้สำเร็จ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรค พท. แถลงถึงกรณีนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของรัฐบาลว่า พรรค พท.ได้ทำโครงการนำร่องในสายสีแดงและสายสีม่วง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาและอาจต้องยุติลงและกลับไปใช้อัตราค่าโดยสารปกติซึ่งสูงสุดถึง 42 บาทเพราะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลพรรค ภท.จะพิจารณาต่ออายุให้โครงการนี้หรือไม่
นายชนินทร์กล่าวต่อว่า พรรค พท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลใหม่จะสานต่อสิ่งดีๆ ที่รัฐบาลเพื่อไทยได้ทำไว้ เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชน และรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าการปฏิเสธบางโครงการเพียงเพราะเคยเป็นโครงการที่ทำโดยรัฐบาลพรรค พท. จึงอยากเรียกร้องรัฐบาลใหม่มีมติให้ชัดเจนในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกที่จะเดินหน้าสานต่อโครงการนำร่องดังกล่าวรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายก่อนที่โครงการจะถูกยุติลงในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
นายชนินทร์กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม โครงการนี้มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านเมืองได้รับประโยชน์กว่าแสนราย เมื่อการดำเนินโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณมากมายจนเป็นภาระงบประมาณแผ่นดินมากเกินไป โดยอ้างอิงจากข้อมูล เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงมีผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาประมาณ 81,000-88,000 คน ขณะที่สายสีแดงมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ในวันธรรมดา 41,000-45,000 คน ซึ่งเมื่อมีผู้มาใช้บริการมากขึ้นยิ่งทำให้รัฐต้องจ่ายชดเชยลดลงไปเรื่อยๆ
นายชนินทร์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เคยเปิดเผยข้อมูลไว้ว่าโครงการนี้ทำให้รถไฟฟ้าทั้ง 2 สายมีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารเพิ่มแม้เราจะเก็บค่าบริการต่อคนลดลงแต่รายได้เพิ่มขึ้น หมายความว่ารัฐจ่ายค่าชดเชยน้อยลงหรืออาจจะไม่ต้องชดเชยเลย หากจำนวนผู้ใช้บริการมากเพียงพอ
“ดังนั้น หากรัฐบาลชุดนี้ตัดสินใจที่จะไม่สานต่อนโยบาย 20 บาทตลอดสาย พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเราจะกลับมาผลักดันโครงการนี้ต่อให้สำเร็จ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ ลดค่าใช้จ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป” นายชนินทร์กล่าว
