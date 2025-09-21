พท.รำลึก 19 ปีรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ ปิดกั้นโอกาสพัฒนาประเทศ หวังไม่เกิดขึ้นอีก
‘เพื่อไทย’ รำลึกรัฐประหาร 49 ฉีกรัฐธรรมนูญ ปิดกั้นโอกาสพัฒนาประเทศ หวังไม่เกิดขึ้นกับประเทศอีก ยันดันร่างแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15 เรียบร้อยแล้ว รอเสนอเข้าที่ประชุมสภา แนะ ปชน. จี้ ภท. เร่งรัดแก้ รธน. บอกหากยืดเยื้ออาจไม่ทันกรอบ MOA หวัง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงกรณีรำลึกครบรอบ 19 ปีรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายนนี้ว่า การกระทำรัฐประหารปี 2549 ที่อาศัยข้ออ้างการแก้ปัญหาระบอบทักษิณ ทำลายล้างพรรคไทยรักไทย ทำลายความต่อเนื่องทางการเมือง เป็นการบั่นทอนโอกาสการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมหาศาล
นายชนินทร์กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งด้วยเสียงของประชาชน 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากันถูกทำลายลง ไปกับการฉีกรัฐธรรมนูญ ไม่เคารพเสียงประชาชน แล้วเขียนกติกาใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองแบบวนลูป ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พรรค พท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกับสังคมไทย และโอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถปลดล็อกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นให้ได้ในที่สุด
นายชนินทร์ยังกล่าวถึงการเดินหน้าแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในหมวด 15 ว่าด้วยการจัดให้มีกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางพรรค พท. และพรรคประชาชน (ปชน.) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ โดยทั้งพรรค พท.และพรรค ปชน.ได้เสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 15 เพื่อเปิดช่องทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้งสองพรรคมีความคิดเห็นร่วมกันว่าจะต้องเพิ่มเติมแนวทางเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และในส่วนของพรรค พท.เองก็ได้มีการจัดเตรียมร่างดังกล่าวไว้แล้ว พร้อมที่จะเข้าชื่อเพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาต่อไป
นายชนินทร์กล่าวต่อว่า แต่ที่ยังไม่ชัดเจนคือการเสนอแนวทางของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ซึ่งยังไม่ได้มีการส่งตัวแทนหรือข้อเสนอของพรรคเข้ามาเพื่อพิจารณา แม้ทางนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชน. ได้ชี้แจงแทนว่า นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรค ภท. ติดภารกิจ ไม่สามารถร่วมประชุมได้นั้น
นายชนินทร์กล่าวด้วยว่า พรรค พท.จึงขอเรียกร้องไปยังพรรค ภท. ตลอดจนทั้งพรรค ปชน.ด้วยอีกทางว่าควรเร่งรัดให้พรรคแกนนำรัฐบาลกระตือรือร้นออกแบบแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยเร็ว เพราะถ้ายืดเยื้อออกไปอีกอาจจะไม่ทันกรอบระยะเวลา 4 เดือน ตาม MOA ที่ทั้ง 2 พรรครับปากกับพี่น้องประชาชนไว้
นายชนินทร์กล่าวต่อว่า อีกทั้งเงื่อนไขสำคัญของการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคือจะต้องได้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 มาร่วมเห็นชอบด้วยก็หวังว่าพรรค ปชน. ในฐานะผู้ร่วมรับรองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน จะสามารถเจรจากับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้กำกับ ส.ว.ที่พรรค ปชน.เรียกว่าเป็น ส.ว.สีน้ำเงิน ให้แสดงท่าทีที่ชัดเจนในการเปิดทางให้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ด้วย