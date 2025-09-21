โสภณ มั่นใจ ไม่มีชื่อ ถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ชี้ครม.รัฐบาลอนุทิน ต้องพิสูจน์ด้วยกฎหมาย

‘โสภณ’ ยันไม่มีชื่อเคยถูก ป.ป.ช.ชี้มูลแน่นอน มั่นใจ ครม.ชุดนี้ต้องพิสูจน์ด้วยกฎหมาย ย้ำถนัดงานสังคม-การศึกษา พร้อมทุ่มแก้ปัญหายาเสพติด
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 กันยายน ที่ จ.ศรีสะเกษ นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภารกิจที่จะรับผิดชอบในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีว่า ตนไม่ถนัดเรื่องเศรษฐกิจ แต่ในเรื่องสังคม การศึกษา และยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นงานที่สำคัญ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของประเทศจริงๆ ปัญหาเศรษฐกิจทุกวันนี้ หากมองให้ดีก็เพราะคนเราไม่มีคุณภาพ ติดยา เด็กติดยาไม่เรียนหนังสือ ปัญหานี้ต้องแก้ไขเร่งด่วน ซึ่งตนสามารถทำได้แล้ว
ในระยะ 2 ปีที่ตนเป็น ส.ส.บุรีรัมย์ ได้เร่งแก้ปัญหายาเสพติดใน 6 อำเภอ ร่วมกับพระและภาคเอกชน และเห็นผลสำเร็จ โดยขอท้าสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการไปดูที่อำเภอลำปลายมาศ อำเภอคูเมือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ฯลฯ ซึ่งมีศูนย์บำบัด ติดตาม แยกผู้ป่วย และตนจะพาสื่อไปชม สิ่งที่ตนอยากเห็นคือการพัฒนาด้านการศึกษาและการแก้ปัญหายาเสพติด
นายโสภณกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคม 3 ปี เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2 ครั้ง และในตอนนั้นต้องยื่นให้ ป.ป.ช.สอบ แต่สุดท้ายผลการสอบก็ยกหมด และยืนยันว่าตนไม่มีเรื่อง ป.ป.ช. สำหรับใน ครม.นี้ จะมีใครถูก ป.ป.ช.ตรวจสอบหรือไม่นั้น นายกฯได้ตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพราะท่านมีอนาคตทางการเมืองอยู่ ตนเชื่อว่านายกฯมีกำแพงพิงที่จะไม่ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้า แม้จะเป็นรัฐบาลแค่ 4 เดือน แต่ก็ไม่ควรนำชีวิตการเมืองไปผูกไว้
ส่วนภาพลักษณ์ของ ครม.จะกระทบรัฐบาลหรือไม่นั้น นายโสภณกล่าวว่า ก็ต้องพิสูจน์กัน ในทางการเมือง นักการเมืองที่อยู่วังวนเคยร่วมงานกัน แต่ในส่วนตัว ความผิดต้องตัดสินด้วยกฎหมาย วันนี้ใครถูกกล่าวหาก็ต้องพิสูจน์ตามกระบวนการ แม้แต่นายกฯเอง หากไม่เชื่อกฎหมายแล้ว เราจะอยู่กันอย่างไร และเชื่อว่าใครทำไว้สมัยนี้ไม่สามารถปิดได้ ใครทำอะไรรู้หมด ส่วนฝ่ายค้านจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นสิทธิของเขา และหวังว่าสังคมจะให้ความยุติธรรม