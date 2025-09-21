เปิดตึกบัญชาการ ขนเฟอร์นิเจอร์-ของใช้ส่วนตัว เข้าห้องทำงาน รมต.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า บรรดารัฐมนตรีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ได้ส่งทีมงานทยอยขนของใช้ส่วนตัวเข้ามาที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่ได้จัดสรรห้องทำงานบางส่วนไว้สำหรับรองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
ในช่วงเที่ยงวันเดียวกันนี้ ทีมงานนายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกฯ ได้ขนเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะไม้สำหรับวางพระพุทธรูปและของใช้ส่วนตัวเข้ามาที่ห้องทำงาน โดยมีบุคคลใกล้ชิดเข้ามาดูแลความเรียบร้อย ขณะที่ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกฯ ได้ให้ทีมงานขนโต๊ะทำงาน เก้าอี้บางส่วนนำมาไว้ที่ห้องทำงาน
ในเบื้องต้นคาดว่า รมต.ประจำสำนักนายกฯ 3 คน จะใช้ห้องทำงานบริเวณชั้น 2 ขณะที่นายสันติจะแยกไปใช้ห้องทำงานที่ชั้น 4 โดยส่งช่างมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมภายในเล็กน้อย ทั้งนี้มีรายงานว่า นายสันติได้ส่งซินแสประจำตัวเข้ามาดูฮวงจุ้ยของห้องทำงานช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว