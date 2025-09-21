ทหารพรานที่ 13 จับเขมร 15 ชีวิต พร้อม 5 ผู้ติดตาม เข้าไทยผิดกม. หวังทำงานพื้นที่ตอนใน

ทหารพรานที่ 13 จับเขมรหลบหนีเข้าเมือง สารภาพจ่ายคนละ 6 พันบาท ให้คนนำพาเข้ามาทำงานพื้นที่ตอนในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน หน่วยเฉพาะกิจคลองหาด (ฉก.คลองหาด) โดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 กองร้อยทหารพรานที่ 1302 (ชค.ทพ.13 ร้อย.ทพ.1302) จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับหมวดเคลื่อนที่เร็ว ฉก.คลองหาด, หน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่ 11 เฝ้าตรวจในพื้นที่ล่อแหลม เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าว ระหว่าง จต.ค.09-จต.ค.10 พิกัด TV 126792 หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย 15 คน (ชาย 8 คน, หญิง 7 คน) และผู้ติดตาม 5 คน (ชาย 2 คน, หญิง 3 คน) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมจึงได้สอบถามพร้อมตรวจค้น และขอตรวจเอกสารการผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร
จากการสอบถามเบื้องต้น แรงงานชาวกัมพูชาดังกล่าวเดินทางมาจาก จ.บันเตียเมียนเจย และจะเดินทางไปทำงานในพื้นที่ตอนใน เสียค่าเดินทางคนละ 6,000 บาทเมื่อถึงที่ทำงาน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงนำตัวชาวกัมพูชาทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองหาด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป