นายกฯเล็งบินถกยูเอ็น สั่งไล่เช็กระเบียบ ปมเขมรก่อนแถลงนโยบาย ชี้ต้องรับเงื่อนไขก่อนคุยเปิดด่าน
เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ที่ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการปิดด่านและการสร้างรั้วแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ได้ทำความเข้าใจกับการทหารแล้วว่า เมื่อเข้ารับตำแหน่งบริหารประเทศเมื่อไหร่จะให้ทหารได้ตัดสินใจเต็มที่ รัฐบาลกำลังเข้ามา จะให้การสนับสนุน เคารพการตัดสินใจของฝ่ายการทหาร ส่วนรัฐบาลจะทำเรื่องการทูตและเงื่อนไขต้องเจรจา ต้องมีความชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับเงื่อนไข แต่เขาต้องยอมรับเงื่อนไขเราเท่านั้นจึงจะดำเนินการเรื่องอื่นต่อไปได้ อยากให้มีความชัดเจนตรงนี้ เพราะที่ผ่านมามีการคาดคะเนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นำต่างประเทศโทรมาล็อบบี้ตน
“ผมล็อบบี้ไม่ได้ ผมไม่มีใครมาล็อบบี้ได้ ผมต้องทำให้กับคนไทย ประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการต่อรองใดๆ จนกว่าเขาจะรับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้” นายอนุทินกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดการของรัฐบาลเนื่องจากยังมีโดรนบินวนอยู่รอบภูมะเขือ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องการทหารขอให้ทหารตัดสินใจ อยากปักธงไทยตรงไหน ขอให้ไปปักให้คนไทยได้ชื่นใจ ในที่ที่เป็นของคนไทย ขอให้ทหารนำแผ่นดินทุกตารางนิ้วที่เขารุกล้ำกลับมาเป็นของคนไทย สนับสนุนเต็มที่ เมื่อถามถึงพื้นที่หนองหญ้าแก้ว หนองจาน จ.สระแก้ว ยังใช้โล่มนุษย์ของกัมพูชามาก่อกวน นายอนุทินกล่าวว่า ก่อนคุยอะไรกันสิ่งเหล่านี้ต้องถอนตัวออกไปให้หมดก่อน จะไม่มีการเจรจาในระหว่างที่มีการกดดัน มีการติดอาวุธ มีโล่มนุษย์ ด่านชายแดนจะปิดต่อไป นอกจากนี้ อาจจะเพิ่มมาตรการควบคุมหากทำได้
นายอนุทินให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมระหว่างเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพบปะประชาชน กรณีจะเดินทางไปชี้แจงสถานการณ์ในที่ประชุมสหประชาชาติหรือไม่ว่า กำลังหารือ ขอเช็กระเบียบว่าถ้ายังไม่แถลงนโยบายจะเดินทางไปได้หรือไม่ เพราะต้องไปก่อนแถลง วางแผนไว้ว่าหลังจากเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯแล้ว จะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหารือ
รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วงการอภิปรายทั่วไปที่ผู้นำจากประเทศต่างๆ กล่าวสุนทรพจน์นั้นอยู่ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายนนั้น คาดว่าทางผู้นำกัมพูชาจะยกประเด็นปัญหาชายแดนกับไทยขึ้นไปกล่าว ดังนั้น ไทยควรมีผู้นำขึ้นไปกล่าวชี้แจง ตอบโต้ข้อกล่าวหาของกัมพูชา คาดว่าจะเป็นวันที่ 25-26 กันยายน ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่นายอนุทินจะแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ดังนั้น นายอนุทินจึงให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่าหากเดินทางไปประชุมยูเอ็นจีเอ ก่อนแถลงนโยบายจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ เพราะหากนายอนุทินไม่ได้เดินทางไปประชุมด้วยตนเอง จะทำให้ไทยเสียโอกาสในการชี้แจงต่อนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับกัมพูชา