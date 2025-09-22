ส.ว.พิสิษฐ์ แย้มวันแถลงนโยบายรบ.หนู หวังแก้ปากท้องใน 4 เดือน ลั่นคดีฮั้วไม่ใช่หน้าที่รบ.

‘ส.ว.พิสิษฐ์’ รอคุย วิป 3 ฝ่าย เคาะวันแถลงนโยบายรัฐบาล ‘หนู 1’ คาดแถลงสัปดาห์หน้าใช้เวลา 2 วัน หวัง รัฐบาลให้ความสำคัญกับปากท้องประชาชนมากกว่า กลั่นแกล้งฝั่งตรงข้าม-แทรกแซงคดี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน เวลา 09.15 น.ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. และโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า วันที่ 23 ก.ย. หรือ 24 ก.ย.นี้ จะมีการหารือกันก่อน โดยเป็นการประชุมร่วมวิปทั้ง 3 ฝ่าย คือฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลและวุฒิสภา เพื่อกำหนดกรอบการประชุมและกำหนดเวลาของแต่ละฝ่าย ส่วนประเด็นในการอภิปรายนั้นหลักๆ คือเรื่องการแถลงนโยบายที่รัฐบาลนายอนุทินได้เสนอ และประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นี่คือ 2 เรื่องหลัก ที่วุฒิสภาจะอภิปราย
นายพิสิษฐ์กล่าวต่อว่า ส่วนผู้อภิปราย ยังไม่มีการกำหนด ต้องรอดูโควต้าว่า ส.ส.และ ส.ว.จะได้ผู้อภิปรายเท่าไหร่ ทั้งนี้คาดว่าการแถลงนโยบายน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า เพราะนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้ออกมาบอกแล้วว่าวันที่ 25 ก.ย. นี้ไม่ทัน และอีกอย่างยังไม่เคยคุยกันในวิปทั้ง 3 ฝ่าย เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วง 29-30 ก.ย. หรือ 30 ก.ย.-1 ต.ค. คาดว่าการอภิปรายจะจบภายใน 2 วัน เนื่องจากวันที่ 29-30 ก.ย. ตรงกับวันประชุมวุฒิสภาอยู่แล้ว ส่วนที่ 1-2 ต.ค. ตรงกับวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาจจะใช้ฝั่งละ 1 วัน
เมื่อถามว่าวุฒิสภาคาดหวังกับรัฐบาลใหม่ที่จะอยู่เพียงแค่ 4 เดือนอย่างไรบ้างนั้น นายพิสิษฐ์กล่าวว่า 4 เดือนน้อยมากแต่ก็ทนมา 2 ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็หวังว่า 4 เดือนรัฐบาลจะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ไปกลั่นแกล้ง แต่เรื่องจะกำจัดฝ่ายตรงข้าม คงไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรบ้าง และอยากให้เน้นเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ อยากให้รัฐบาลมุ่งเน้นเป็นหลัก 4 เดือนนี้ไม่เยอะเลย แต่ก็อยากให้เห็นผลเพราะใกล้จะปีใหม่แล้ว
เมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รัฐบาลอาจไปยุ่งเหยิงกับคดีเขากระโดงและฮั้ว ส.ว.นั้น นายพิสิษฐ์กล่าวว่า คดีเขากระโดงและฮั้ว ส.ว.ไม่ใช่หน้าที่หลักของรัฐบาล หน้าที่หลักของรัฐบาลคือเอาประชาชนเป็นหลักทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำ แต่การที่จะไปยุ่งเรื่องเขากระโดงและฮั้ว ส.ว.ไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะสนใจ คือทำอย่างไรให้เศรษฐกิจดีขึ้น วันนี้มันแย่จริงๆ ภาคการท่องเที่ยวก็ตกลงเยอะ จึงอยากให้รัฐบาลเน้นตรงนี้ดีกว่า เรื่องฮั้ว ส.ว.เรื่องเขากระโดงมีคนที่ทำหน้าที่อยู่แล้วไม่ใช่หน้าที่รัฐบาล
เมื่อถามย้ำว่าสังคมยังกังวลใจว่ารัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงหน่วยงานที่รับผิดชอบ จนทำให้การแถลงนโยบายครั้งนี้อาจมีการอภิปรายเรื่องนี้ด้วย นายพิสิษฐ์กล่าวว่า เรื่องแทรกแซงคดีรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็แทรกแซงอยู่แล้ว ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล เช่นการเอา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปแทรกแซงทั้งๆ ที่ไม่ไปดูความมั่นคงเป็นหลัก อย่างนี้ไม่เรียกว่าแทรกแซงหรือแทรกแซงชัดเจน เรื่องฮั้ว ส.ว.ก็เป็นหน้าที่ของ กกต. แต่กลับเอาหน่วยงานในกำกับไปแทรกแซงการทำงาน นี่เรียกว่าแทรกแซงเต็มๆ
