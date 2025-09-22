แม่ทัพกุ้ง ขอบคุณนายกฯ ไฟเขียวกองทัพแก้ปัญหาชายแดน ลั่นเลิกคุย หากเขมรยังยั่วยุ-ฝังทุ่นระเบิด 

‘มทภ.2’ ขอบคุณ ‘นายกฯ’ ไฟเขียว แก้ปัญหาชายแดน เผย เขมร ไม่มีท่าทีถอนอาวุธหนัก มีแต่เพิ่มกำลัง ลั่น เลิกคุย หากยังยั่วยุ บินโดรน-ฝังทุ่นระเบิด ฝาก ทภ.1 ถก RBC สัปดาห์นี้ ส่วน กปช.จต. ยังไม่กำหนดวัน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการนำผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา (GBC) เมื่อ 10 ก.ย.68 ไปสู่การปฏิบัติ โดยที่ประชุมกำหนดให้มีการถอนอาวุธหนั และยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดน กลับสู่ที่ตั้งปกติ โดยฝ่ายเลขานุการจีบีซีและอาร์บีซี จะหารือกันภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อจัดทำแผนดำเนินการ และเริ่มเคลื่อนย้ายกำลังตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยให้คณะผู้สังเกตการณ์ (IOT) มาร่วมสังเกตการณ์
ล่าสุด พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยความคืบหน้าการนัดประชุมคณะกรรมชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) จัดทำแผนดำเนินการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนว่า ฝ่ายกัมพูชายังไม่มีท่าทีที่จะดำเนินการ มีแต่จะเพิ่มกำลังในพื้นที่ ซึ่งยังไม่ชัดว่าจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่ และยังไม่ได้มีการกำหนดการประชุม RBC คาดว่าจะเป็นต้นเดือน ต.ค.นี้
“การทำแผนถอนอาวุธ ก็คงดำเนินการไปอย่างนั้นตามทฤษฎี และเชื่อว่ากัมพูชาก็คงไม่นำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไปนี้หากกัมพูชามีพฤติกรรมยั่วยุ เราจะไม่คุยต่อไปแล้ว ปัจจุบันพบว่ากัมพูชายังใช้โดรนบินเข้าพื้นที่อธิปไตยของไทยทุกวัน และยังพบว่ามีการฝังทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอยู่เรื่อยๆ” พล.ท.บุญสินกล่าว
เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกฯ ประกาศให้อำนาจกองทัพตัดสิน เปิด-ปิดด่าน และสร้างรั้วชายแดนเต็มที่ พล.ท.บุญสินกล่าวว่า ต้องขอบคุณนายกฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นและไฟเขียวกองทัพในการแก้ไขปัญหาชายแดน
ขณะที่กองทัพภาคที่ 1 พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 เตรียมประชุม RBC วาระพิเศษ ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 และภูมิภาคทหารที่ 5 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 ก.ย.68 ที่ปอยเปต กัมพูชา ณ ห้องประชุม กองทัพภาคที่ 1 นำแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดไปเสนอ รวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้เลื่อนการประชุม RBC ออกไปก่อน เนื่องจากมีกรณีการผ่อนปรนด่านจันทบุรี-ตราด เข้ามาในช่วงนั้น และในวันที่ 30 ก.ย.68 ทางศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ได้ให้แต่ละพื้นที่สำรวจเพื่อทำแผนไว้ภายใน 1 เดือน แต่ยังไม่เกิดขึ้น