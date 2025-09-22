‘อิ๊งค์’ เผยวันนี้ติดงาน ไม่ได้ไปเยี่ยม‘ทักษิณ’ เตรียมหาเวลาลงพื้นที่ช่วยหาเสียงศรีสะเกษ
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 22 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. เดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรค พท. โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำคลองเปรมวันนี้ ว่า เนื่องจากวันนี้ติดงาน แต่มีกำหนดการจะเข้าเยี่ยมในวันที่ 25 กันยายนนี้
เมื่อถามว่า จะมีกำหนดการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสส.ศรีสะเกษ หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า วันนี้จะมีการประชุมทีมและคณะทำงาน ซึ่งคิดว่าจะหาเวลาลงพื้นที่ช่วยหาเสียง