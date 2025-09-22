ผบ.ทสส. ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพล ตรวจความพร้อม ‘ปราสาทตาควาย – ภูมะเขือ’

ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมกำลังพล ตชด. พื้นที่ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ และ ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ และ ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ โดยมี พล.ต.ต.รุ่งโจรน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รอง (ผบช.ตชด. ) ให้การต้อนรับ
โดยทาง ผบ.ทสส. ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนและภารกิจของกำลังพล พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเน้นย้ำการดูแลความมั่นคง ความปลอดภัยในพื้นที่ และการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดน พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย และยืนยันความพร้อมของตำรวจตระเวนชายแดนที่จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง
