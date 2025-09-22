อนุทิน ยัน ไม่ใช่ท่าทีภูมิใจไทย เป็นความ เห็นส่วนตัว พลพีร์ ไล่ วันนอร์ พ้นเก้าอี้ปธ.สภาฯ

อนุทิน ยัน ไม่ใช่ท่าทีภูมิใจไทย โยนเป็นความ เห็นส่วนตัว หลัง “พลพีร์” ไล่ “วันนอร์” พ้นเก้าอี้ประธานสภาฯ ลั่น อีก 4 เดือนก็ยุบสภาแล้ว
เมื่อเวลา 11.50 น.วันที่ 22 ก.ย. ที่สมาคมธนาคารไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย เรียกร้องให้ ประมุขของสภาที่มาจากพรรคประชาชาติ และพรรคเพื่อไทยลาออก หลังจากที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเป็นท่าทีของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ว่า ตนยังไม่ทราบเรื่องเลย ยืนยันว่า ไม่ใช่ท่าทีของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ควรจะลาออกจากตำแหน่งเลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อีก 4 เดือนก็ยุบสภาแล้ว
เมื่อถามย้ำ ว่าท่าทีของสส.พรรคภูมิใจไทย ไม่ใช่จุดยืนของพรรคอย่างแน่นอนใช่หรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่ใช่ท่าทีของพรรค
เป็นความคิดส่วนตัวของ สส.แต่ละท่านที่มีอิสระ ที่สามารถแสดงความคิดเห็น ส่วนขั้นตอนเป็นอย่างไรก็ตามนั้น” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามย้ำว่า ท่าทีของนายกฯมองเรื่องนี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า 4 เดือนก็ยุบสภาแล้ว
