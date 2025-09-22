มท.เปิดตัว T-Alert ระบบเตือนภัยไทย ยกระดับการแจ้งเตือนทันสมัย รับมือภัยธรรมชาติ

ปลัดมท.เปิดตัว ‘T-Alert’ ระบบการแจ้งเตือนภัยไทย มุ่งยกระดับการแจ้งเตือนภัยที่ทันสมัย เสริมสร้างความเข้าใจประชาชน ไม่ตื่นตระหนก พร้อมรับมือภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ห้องชาเทรียม บอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย “T-Alert” โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 เขต ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมในงาน
นายอรรษิษฐ์กล่าวว่า ระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า หรือ Early Warning ของไทย หรือ “T-Alert” เป็นการนำข้อมูลสาธารณภัยที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดและแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบจากสาธารณภัยกระจายลงไปสู่การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทั่วถึง แม่นยำ และชัดเจนผ่านอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ อาทิ เครื่องสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม ทุ่นตรวจวัดสึนามิ ซึ่งปัจจุบันเป็นระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ “Cell Broadcast” ที่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสาธารณภัยได้ โดยในปัจจุบัน ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทยเป็นต้นแบบของระบบการแจ้งเตือนภัยประเทศในอาเซียน
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า กระบวนงานของ T-Alert ในปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) การส่งสัญญาณผ่านระบบ Cell Broadcast Service (CBS) และมาตรฐานข้อความแจ้งเตือนภัย Common Alerting Protocol (CAP) แล้วเสร็จ จำนวน 8 ประเภทภัย ประกอบด้วย แผ่นดินไหว สึนามิ วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ภัยหนาว ภัยจาก PM2.5 และเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ และอยู่ระหว่างการจัดทำอีก 6 ภัย ได้แก่ ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ อัคคีภัยและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากการก่อการร้ายภัยจากการจราจรและขนส่ง ภัยจากไซเบอร์ และภัยอื่นๆ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2569 นี้ โดยมีประเด็น SOP สำคัญ ได้แก่ “ภัยแผ่นดินไหวบนบกที่เกิดในประเทศ” จะเริ่มแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast ที่ความรุนแรงขนาด 4.0 ขึ้นไป หรือ “แผ่นดินไหวนอกประเทศใกล้ประเทศไทย” จะเริ่มแจ้งที่ความรุนแรงขนาด 6.0 ขึ้นไป “แผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน” จะเริ่มแจ้งที่ความรุนแรง ขนาด 7.0 ขึ้นไป “การแจ้งเตือนคลื่นสึนามิขนาดใหญ่” จะต้องมีแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันขนาดเกินกว่า 7.5 ขึ้นไป และสำหรับ “ภัยหนาว” จะเริ่มแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียสลงไป “ภัยจาก PM2.5” เริ่มแจ้งเตือนเมื่ออากาศอยู่ในระดับ 75.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
“สำหรับอุทกภัย ดินโคลนถล่ม โดยหลักถือเป็นการแจ้งเตือนจากพื้นที่ (Provincial หรือ Local Alert) จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากพื้นที่ประกอบการตัดสินใจแจ้งเตือน ข้อมูลจากส่วนกลางอย่างเดียวไม่เพียงพอในการแจ้งเตือนที่แม่นยำและชัดเจนได้ โดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการแจ้งเตือน Cell Broadcast ที่แม่นยำต่อไป” นายอรรษิษฐ์กล่าว
นายเชษฐากล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลแจ้งเตือนสาธารณภัยไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 รายได้แก่ AIS True และ NT