ผบ.นทพ. ต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารจีน เยี่ยมชมการสาธิตฝึกบรรเทาสาธารณภัย

ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารจีน เยี่ยมชมการสาธิตการฝึกบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พล.อ.นพดล ปิ่นทอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) ให้การต้อนรับ Major General Linhong ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพ (ฝ่ายทหาร) ด้านบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีพล.ท.ศราวุธ จันทร์พุ่ม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำคณะเยี่ยมชมศูนย์ฝึกฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป และชมการสาธิตสถานการณ์การบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การปฏิบัติในเหตุอุทกภัย การใช้รถสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge: MFB) ตลอดจนขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต
สำหรับการเยือนครั้งนี้ นอกจากเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือด้านการฝึกบรรเทาสาธารณภัยระหว่างไทยและจีน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคอย่างยั่งยืน