สมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ แสดงความยินดี 7 รัฐมนตรี ศิษย์เก่า นั่งตำแหน่งสำคัญขับเคลื่อนรบ.อนุทิน

สมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ แสดงความยินดี 7 รัฐมนตรี ศิษย์เก่า นั่งตำแหน่งสำคัญขับเคลื่อนรัฐบาลอนุทิน

จากกรณี เมื่อวันที่ 19 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2568 แล้วนั้น

บัดนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เลือกผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีมาด้วย ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กันยายน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ได้โพสต์แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล ผ่านเฟซบุ๊ก Chula Alumni

โดยระบุข้อความว่า “สนจ.ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่นิสิตเก่าจุฬาฯ ทั้ง 7 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลใหม่ เกียรติภูมิจุฬาฯคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”

ซึ่งศิษย์เก่าที่ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลนายอนุทิน ประกอบไปด้วย

1.นายสันติ ปิยะทัต เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

2.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์

3.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

4.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

5.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

6.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

7.นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี