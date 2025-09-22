โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ‘เหรียญพิทักษ์เสรีชน’ ชั้นที่ 2 ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ – ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ และผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด 8,303 ราย
เมื่อวันที่ 22 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ให้แก่ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเหรียฯพิทักษ์เสรีชน พ.ศ.2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานการประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 8,303 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
โดยมีชื่อของ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ และ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ได้รับพระราชทานในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2568
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน