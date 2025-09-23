จนท.ทำเนียบฯ ขนโต๊ะรับแขกเข้าห้องทำงาน โสภณ ที่ตึกบัญชาการ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเมื่อเวลา 10.10 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ขนโต๊ะรับแขกของทำเนียบรัฐบาล ที่นำไปเก็บไว้ที่บ้านพิษณุโลก เข้าห้องทำงานของนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ชั้น 4 ตึกบัญชาการ 1
นอกจากนี้ มีรายงานว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางเข้ามาดูห้องทำงานที่ตึกบัญชาการ 1
ทั้งนี้ บรรดารัฐมนตรีส่วนใหญ่ เข้ามาดูห้องทำงานและจัดห้องทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากนายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 24 กันยายนนี้ ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการประชุม ครม.นัดแรกทันที