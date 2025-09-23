ภูมิธรรม แซะ ปชน. เสียดายแทน มีโอกาสแล้วไม่เป็นรบ. ชี้อย่างน้อย ‘เท้ง-ไหม-วิโรจน์’ ควรจะได้โชว์ฝีมือ มัวแต่หวังลมๆ แล้งๆ สมัยหน้าจะได้หรือไม่
เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงระยะเวลา 4 เดือนในการเตรียมการเลือกตั้ง จะเพียงพอหรือไม่ ที่จะทำให้พรรค พท.กลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่ง ว่า อยู่ที่ความเป็นจริง ความเป็นจริงเป็นอย่างไรทุกพรรคก็ต้องยอมรับตามนั้น มี 4 เดือน เราก็ 4 เดือน มีมากกว่านั้น เราก็มากกว่านั้น แต่ไม่ใช่ประเด็นของเรา เราพร้อมที่จะทำงานเต็มที่ อยู่ที่คนเป็นรัฐบาลประกาศอะไรไว้กับประชาชน ที่บอกพูดแล้วทำ ก็คงต้องทำ และได้ยินว่าจะทำเร็วขึ้น
เมื่อถามถึงเป้าหมายของพรรค พท.ในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายภูมิธรรมกล่าวว่า เหมือนเดิม เราเป็นพรรคการเมือง ซึ่งอาสามาเป็นรัฐบาล เมื่อมีโอกาสเราก็ต้องทำงานเต็มที่ ให้นโยบายเต็มที่ เสนอประชาชนเพื่อให้รับรู้และเข้ามาทำงาน
“ผมเสียดายพรรคประชาชน เพราะเขาอยากเป็นรัฐบาล อยากแสดงฝีมือ เพราะถูกกล่าวหามาตลอด ครั้งนี้เป็นครั้งที่เขามีโอกาสเป็นรัฐบาล อยากจะเป็นกระทรวงแรงงานก็ได้ กระทรวงมหาดไทยก็ได้ หรือกระทรวงการคลังก็ได้ เห็นมีการพูดและอภิปรายไว้เยอะ แต่ทำไมมีโอกาสแล้ว ถึงไม่ทำ นี่เป็นปัญหาที่ผมเสียดายมาก ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร และไม่รู้ว่าโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ แต่ถ้ามีโอกาสแล้วทำไมไม่ทำ ทั้งที่เป็นเสียงข้างมากของรัฐบาลชุดนี้ ถ้าจะเป็น อย่างน้อยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน จะได้แสดงฝีมือ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล จะได้แสดงฝีมือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ก็จะสามารถเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ แต่ว่าไม่เลือก ปล่อยให้หลุดมือไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย อันนี้ต้องเป็นคำตอบให้คนเข้าใจว่า ในเมื่ออยากพิสูจน์ตัวเองว่าไม่เคยทำและนำเสนอความเห็นว่าอยากลองทำ เมื่อมีโอกาสทำ และสามารถทำได้ แต่เมื่อมีโอกาสแล้ว ไม่ทำ แล้วจะไปหวังลมๆ แล้งๆ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ต้องช่วยกันคิด” นายภูมิธรรมกล่าว