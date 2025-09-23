ธนกร-16 ส.ส. ร่วมถกร่างนโยบายภท. ส่วนย้ายซบเมื่อไหร่ ขอรอมติจาก สุชาติ อุบร่วมงาน เอกนัฏ หลังจ่อเขียนใบสมัคร ชี้ ส.ส.เป็นเพื่อนกัน พรรคไหนก็ไม่มีปัญหา เล็งดึงอดีต ส.ส.สมุทรปราการ ร่วมทีม
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงการเดินทางมาร่วมประชุมกับพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ ว่า ตนและ ส.ส.ในกลุ่มของนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาร่วมดูร่างนโยบายและพูดคุย เพื่อทำความเข้าใจกับ ส.ส.ในกลุ่ม ซึ่งวันนี้นอกจากตนเองแล้วยังมี ส.ส.ในกลุ่มคนอื่นเดินทางมาด้วย เพื่อให้วันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ส.ส.ได้มีความเข้าใจตรงกัน
เมื่อถามว่า ในกลุ่มของนายสุชาติมีนโยบายอะไรที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะดูตามภารกิจ อย่างในส่วนของนายสุชาติ ที่กำกับดูแลกระทรวงทรัพย์ฯ ก็จะมีแนวทางอยู่แล้ว ส่วนตนที่ดูในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็จะดูในเรื่องของผลกระทบอุตสาหกรรมการค้าโลก เพราะช่วงนี้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับผลกระทบมาก รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาส่งเสริม ก็จะเป็นนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อถามว่า กลุ่ม 16 สส.นำโดย นายสุชาติ จะย้ายเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ว่า เรื่องนี้ ต้องให้เกียรติหัวหน้ากลุ่ม คือ นายสุชาติ เพราะเรามาเป็นกลุ่ม จำนวนทั้งหมด 16 คน มีความเหนียวแน่นอยู่ร่วมกันมายาวนาน ก่อนคิดว่าหากอยู่ตรงไหนและทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ก็ต้องอยู่ตรงนั้น พร้อมย้ำว่าต้องหารือกับนายสุชาติก่อน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในอนาคตมีแนวโน้มจะเลือกพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายธนกร กล่าวยอมรับ ว่ามีแนวโน้ม เนื่องจากพรรคการเมืองอย่างภูมิใจไทย เป็นภาพที่ดีและนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ก็ให้เกียรติกับพวกตน ซึ่งหลายนโยบายของรัฐบาลตนคิดว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ ในวันนี้สิ่งที่เรามั่นใจได้ คือนายกรัฐมนตรี ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่าง สามารถแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้ เราไม่มองถึงปัญหารัฐบาลที่แล้ง แต่เรามองในอนาคต ซึ่งนายกรัฐมนตรี อนุทินสามารถทำได้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ากลุ่มของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ อาจจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยนั้น นายธนกร ให้ความเห็นว่า ตนทราบตามข่าว แต่คงไม่ก้าวล่วง ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเป็นเพื่อนกันทั้งนั้น การจะอยู่พรรคเดียวกันหรือคนละพรรค ก็ไม่มีปัญหา เรายังให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่
ส่วนจะมีโอกาสที่จะร่วมกันจับมือกับนายเอกนัฏ ทำงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้น นายธนกร ระบุว่า สำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติ ตนเดินออกมาแล้วคงไม่กลับไปแล้ว แต่ยืนยันไม่ได้ขัดแย้งกับใครยังให้เกียรติทุกท่าน
ผู้สื่อข่าวยังถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า อดีต ส.ส.สมุทรปราการ อยากให้นายธนกร เป็นผู้นำในการหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั้น นายธนกร ระบุว่า คงไม่ วันนี้หากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเสร็จ และจะมีตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคน ที่ทำงานในพื้นที่ก็จะชวนมาอยู่ด้วย ประมาณ 5-6 คน ซึ่งตนกับอดีต ส.ส.เหล่านี้คบหากันมายาวนาน และได้แลกเปลี่ยนทิศทางการเมืองมาโดยตลอด ซึ่งเข้าใจอีกว่าหากตนชวนไปไหนเค้าก็จะไปด้วย