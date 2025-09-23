ชายแดนตึงเครียด ทภ.2 พบ ทหารเขมรยิงปืนเล็ก ใส่แนวลวดหนามชายแดนศรีสะเกษ

ชายแดนตึงเครียด ทภ.2 เผย ทหารเขมร ยิงปืนเล็กข้ามแนวลวดหนามฝั่งไทย ในพื้นที่ชายแดนศรีสะเกษ ไทยไม่ได้ยิงโต้ แต่จับตาใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 23 กันยายน กองทัพภาคที่ 1 ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก รายงานสถานการณืชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า “กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพบทหารกัมพูชายิงปืนเล็กยั่วยุเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทย ปัจจุบันยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (23 ก.ย.68) กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 เมื่อเวลาประมาณ 13.20 น. ตรวจพบทหารกัมพูชาทำการยิงปืนเล็กจำนวน 3-5 นัด เข้ามายังแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทย ในพื้นที่ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ คาดว่าเป็นการยิง เพื่อยิงทดสอบปฏิกิริยาการโต้ตอบของฝ่ายไทย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยไม่ได้มีการยิงโต้ตอบ และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก, 23 กันยายน 2568″
ขณะที่ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความระบุว่า
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ประจำวันที่ 23 กันยายน 2568 (เวลา 14.00 น.)
.
สถานการณ์โดยรวม ฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง โดยในวันนี้ เมื่อเวลา 13.22 นาฬิกา ทหารกัมพูชาจำนวน 4 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภูผี ได้เข้ามาเกาะแนวรั้วลวดหนามบริเวณตรงข้ามฐานป่ามัน ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นได้ใช้อาวุธปืนเล็กยาวยิงจำนวน 3 นัด ซึ่งคาดว่า เป็นการยิงเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของฝ่ายไทย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมิได้มีการตอบโต้กลับ และไม่มีความสูญเสียใด ๆ เกิดขึ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความจริงใจของกองทัพกัมพูชาในการปฏิบัติตามพันธกรณี ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC)
มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ซำแต 1 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทย จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
.
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างที่จะนำไปสู่สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- WHO ชี้ ไร้หลักฐานชัด โยงใช้ยาแก้ปวดขณะตั้งครรภ์ ทำเด็กเสี่ยงออทิสติก
- สาว17 ร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกบรรทุก 6 ล้อชน เจ็บสาหัสตาบอด-นิ้วขาด กลับถูกแจ้งข้อหา
- กองทุนเอสเอ็มอี เปิดยื่นขอพักชำระหนี้ 3 เดือน ลูกหนี้ได้รับผลกระทบ เหตุปะทะชายแดน
- ตร.แจ้ง 4 ข้อหา ‘ชายคลั่ง’ ถีบ-ขู่ ห้องเพื่อนบ้านคอนโด เผยผลตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติด