รองโฆษก ทร. ชี้บ่อนกาสิโนเขมรล้ำไทย สร้างเองต้องรื้อเอง ถ้าดื้อดึงไทยยกระดับแน่นอน

รองโฆษก ทร. ชี้บ่อนกาสิโนกัมพูชา ล้ำไทย สร้างเองต้องรื้อเอง ถ้าดื้อดึงไทยยกระดับแน่นอน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ ให้สัมภาษณ์ประเด็นบ่อนกาสิโนรุกล้ำพื้นที่ดินแดนไทย โดยบอกว่า กาสิโนที่เป็นประเด็นอยู่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างบริเวณด่านท่าเส้น อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่า จะต้องดำเนินการตามกติกากฎหมายระหว่างประเทศ คือมีการประท้วงไปตั้งแต่ตรวจพบว่า กัมพูชาสร้างอาคารอยู่ในพื้นที่ที่เราอ้างสิทธิ์ทับซ้อน
จากการตรวจสอบอาคารที่สร้างปัจจุบันยังไม่มีการใช้งาน และไม่มีผู้อยู่อาศัย ซึ่งเจตนารมณ์ของฝ่ายไทยคือ การผลักดันให้ฝ่ายตรงข้ามที่รุกล้ำเข้ามายังเขตแดนอธิปไตยของไทยในพื้นที่อ้างสิทธิ์ให้ออกไปจากพื้นที่ทั้งหมด โดยขณะนี้ทั้ง 17 จุด และกาสิโน ไม่ปรากฏว่า มีการเข้าใช้ประโยชน์ ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน
ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน เราจะดำเนินการจากเบาไปหาหนัก เริ่มจากการเจรจารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่แค่กาสิโน แต่รวมไปถึงคูเลต และฐานปฏิบัติการของฝั่งตรงข้ามทั้งหมด จะต้องปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม ซึ่งจากการพูดคุยท่าทีของฝั่งกัมพูชาก็มีการตอบรับในขั้นต้นซึ่งก็เข้าใจว่า ตามระบบของกัมพูชาจะต้องดำเนินการตั้งแต่ทหารระดับพื้นที่รายงานไปตามชั้นภูมิภาค ก่อนจะรายงานกลับไปที่พนมเปญ ซึ่งในวันนี้กองทัพเรือรวมถึง ซึ่งวันนี้ทางกองทัพเรือและ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด หรือ กปช.จต.ก็ได้ติดตามทวงถามอย่างใกล้ชิดว่า ฝั่งกัมพูชาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรบ้าง แต่ยอมรับว่า เรื่องนี้ไม่ได้มีกำหนดระยะเวลา ว่าจะต้องทำการรื้อถอน และผลักดันให้กลับไปสู่สภาพเดิมเมื่อไหร่ ซึ่งทางฝั่งไทยไม่อยากพูดคำว่า กดดัน แต่จะใช้ช่องทางเจรจาดำเนินการให้เป็นไปตามกติกา
เมื่อถามว่า ฝั่งไทยมีโอกาสจะทุบสิ่งปลูกสร้างที่กัมพูชารุกล้ำได้หรือไม่ พลเรือตรี ปารัช บอกว่าฝั่งกัมพูชาเป็นผู้ดำเนินการสร้างก็ต้องเป็นฝ่ายรื้อถอน และปรับให้อยู่ในสภาพเดิมเนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นอธิปไตยของไทย แต่ถ้ายังดื้อดึงไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามที่พูดคุยตกลงกันไว้ไทยก็อาจจะมีการยกระดับต่อไป
