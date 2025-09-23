เปิดชื่อ 42 ส.ส.เสนอร่างนิรโทษรุกป่า ส.ว.ชีวะภาพเผย ถ้า กม.ผ่าน สิ่งที่ทำมา เท่ากับศูนย์

เปิดรายชื่อ 42 ส.ส.หนุนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมรุกป่า ชีวะภาพเผย คิดกันได้อย่างไร รู้แล้วนอนไม่หลับ ถ้าสำเร็จ สิ่งที่พยายามทำมาเท่ากับศูนย์
กรณี 42 ส.ส.จากพรรคประชาชน(ปชน.) พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) และพรรคประชาชาติ ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ยกเว้นความผิด ให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการป่าไม้ และที่ดิน พ.ศ….นั้น
วันที่ 23 กันยายน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ส.ว.และประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เปิดเผยกับมติชน ว่า หลังจากทราบข่าวว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนั้น ถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียว และค่อนข้างเครียด ตนไม่รู้ว่า ส.ส.ที่ลงชื่อทั้งเสนอและสนันบสนุนเรื่องนี้ คิดอะไรกันอยู่ เพราะนั่นหมายความว่า สิ่งที่ทำกันมา ทั้งเรื่องจับนายทุนรุกพื้นที่ป่ารายใหญ่ๆจะหลุดพ้นจากความผิดหมดเลย ทั้งที่อุทยานแห่งชาติสิรินาท เขานาคเกิด จ.ภูเก็ต เขาค้อ จ.เลย เชียงใหม่ เชียงราย ราชบุรี เขาใหญ่ และล่าสุด ทุนจีนที่บุกรุกพื้นที่ปลูกทุเรียน ที่ จ.ฉะเชิงเทรา นั้น กลายเป็นสิ่งถูกต้องหมด นายทุนพวกนี้จะเข้าไปครอบครองป่าทั้งหมด สิ่งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อดหลับ อดนอนตามจับ ตามยึดที่นายทุนทำมานั้น จะไม่มีความหมายอะไรเลย
นายชีวะภาพ กล่าวว่า จะมาบอกว่า ทำเพื่อประชาชนที่อยู่ในป่านั้น ก็ฟังไม่ขึ้น เพราะประชาชนส่วนใหญ่ที่สามารถทำกินในป่าได้นั้น มีกฏหมายกำกับอยู่แล้ว ภายใต้มติครม.30 มิถุนยายน 2541 และมติครม. 26 พฤศจิกายน 2561 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมติครม.30 มิถุนายน 2541 ด้านป้องกัน ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า อยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าเดิมได้ และตกทอดถึงลูกหลานได้ แต่ห้ามมิให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ หรือขยายที่ดินทำกินเพิ่มเติม หรือห้ามมิให้มีการซื้อ -ขาย ที่ดินตามโครงการมติ ครม.30มิถุนายน 2541ให้กับบุคคลอื่น หรือนายทุน หรือห้ามสร้าง บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ตโรงแรม ฯลฯ ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมติ ครม.30 มิถุนายน 2541 ได้ เจ้าหน้าที่ก็จะ ผ่อนปรนให้อยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวน และในเขตป่าอนุรักษ์ได้ โดยไม่เข้าไปจับกุมดำเนินคดีแต่อย่างใด
นายชีวะภาพ กล่าวว่า แต่สิ่งที่ ส.ส.ทั้ง 42 คน ไม่คิดคือ นายทุนรายใหญ่ที่บุกรุกป่า ที่เอาเปรียบประชาชนคนอื่นๆ จะปล่อยให้คนเหล่านี้พ้นผิดลอยนวลไปได้อย่างไร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยและทำกิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวนประมาณเกือบ 2 แสนคน เนื้อที่ประมาณ 2 ล้านกว่าไร่ และป่าอนุรักษ์ จำนวนประมาณ 3 แสนกว่าคน รวมเนื้อที่ประมาณ 4 ล้านกว่าไร่ โดยอาศัยนโยบายของรัฐบาลตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 และมติครม.26 พ.ย.2561 บุคคลเหล่านี้ ปฏิบัติ ตามระเบียบ และกฎหมาย เงื่อนไข มติครม. 30 มิ.ย.2541 และมติครม. 26 พ.ย. 2561 อย่างเคร่งครัด ส่วนบุคคลที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจากอดีตจนถึงปัจจุปัน มีจำนวนประมาณ 6 พันกว่าคน และตรวจยึดพื้นที่ได้ประมาณ 6 แสนกว่าไร่ และดำเนินคดีบุคคลที่บุกรุกในเขตป่าอนุรักษ์ จากอดีตจนถึงปัจจุปัน ประมาณ 3 พันกว่าคน เนื้อที่ ที่ตรวจยึดได้ประมาณ 2 แสนกว่าไร่ รวมแล้วผู้ถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าอดีตจนถึงปัจจุบัน 1 หมื่น กว่าคน และพื้นที่ที่ตรวจยึดประมาณ 8 แสนกว่าไร่ บุคคลเหล่านี้ นอกจากจะได้รับประโยชน์จากร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ดังกล่าวนอกจากพ้นมลทินแล้ว ยังได้กลับไปครอบครองพื้นที่ป่าที่ได้ถูกตรวจยึดดำเนินคดีคืนตามเดิมประมาณ 8 แสนกว่าไร่ ที่บางพื้นที่ได้คืนสภาพ เป็นป่าสมบูรณ์ไปแล้วด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เสนอโดย นายซูกาโน มะทา ส.ส.พรรคประชาชาติ โดย มีส.ส.ลงชื่อสนับสนุนต่อไปนี้ 1.นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ 2.นายอับดุลอายี สาแม็ง 3.สมมุติ เบญจลักษณ์ ส.ส.พรรคประชาชาติ 4.นายยูนัยดี วาบา ส.ส.พรรคประชาชาติ 5.นายสาเหะมูหาหมัด อัลอิดรุส ส.ส.พรรคประชาชาติ 6.นายวรวิย์ บารู ส.ส.พรรคประชาชาติ 7.นายสึไลมาน บือแนปีแน ส.ส.พรรคประชาชาติ 8.นายทรงศักดิ์ มุสิกอง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 9.นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 10.นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 11.นายเชาวริศ ขจรพงศ์กีรติ ส.ส.พรรคพลังสังคมใหม่ 12.นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร ส.ส.พรรคไทรวมพลัง 13.พล.ต.อต.สุรินทร์ ปาบาเร่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 14.นายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 15.นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล ส.ส.พรรคท้องที่ไทย 16.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
17.นางสุพัชรี ธรรมเพชร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 18.นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 19.นส.ชุติมา คชพันธ์ ส.ส.พรรคประชาชน 20.น.ส.กัลยพัชร รจิตโรจน์ ส.ส.พรรคประชาชน 21.นายปารมี ไวจงเจริญ ส.ส.พรรคประชาชน 22.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตกร ส.ส.พรรค ประชาชน 23.นายชัยวัฒน์ ถาวรวิจิตร ส.ส.พรรคประชาชน 24.นายธัญธร ธนินวัฒนาธร ส.ส.พรรคประชาชน 25.นายวีรภัทร คันธะ ส.ส.พรรคประชาชน 26.นายรอมฏอน ปันจอร์ ส.ส.พรรคประชาชน 27.น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ ส.ส.พรรคประชาชน 28.นายปิยรัฐ จงเทพ ส.ส.พรรคประชาชน 29.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.พรรคประชาชน 30.น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.พรรคประชาชน 31.นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ ส.ส.พรรคประชาชน 32.น.ส.เพชรัตน์ ใหม่ชมภู ส.ส.พรรคประชาชน 33.นายทวีวงศ์ โตทวิวงศ์ ส.ส.พรรคประชาชน 34.นายสุรเชษฐ์ ปวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.พรรคประชาชน 35.นายเล่าเพ้ง บัณฑิตเทอดสกุล ส.ส.พรรคประชาชน 36.นายคริษฐ์ ปานเนียม ส.ส.ะชพรรคประชาชน 37.นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ส.ส.พรรคประชาชน 38.นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ส.ส.พรรคประชาชน 39.นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ ส.ส.พรรคประชาชน 40.นายณัฐพล โตวิจักษ์ชัยกุล ส.ส.พรรคประชาชน 41.นายฐิติกันต์ ฐิติพฤติกุล ส.ส.พรรคประชาชน 42.น.ส.สุภาพร กำเนิดผล ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
