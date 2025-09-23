เพื่อไทย ทำการบ้าน ลับมีดรอชำแหละ คาดรัฐบาลใหม่ แถลงนโยบาย 29-30 ก.ย.นี้

เพื่อไทย คาด รัฐบาลใหม่ แถลงนโยบาย 29-30 ก.ย. ลั่น พร้อมลับมีดรอชำแหละหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคม
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการประชุมสส.พรรคประจำสัปดาห์ โดยมี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานสส.พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยมีแกนนำพรรคและสส. เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรค นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น
จากนั้นเวลา 16.40 น. นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการประชุม ว่า วันนี้ที่ประชุมสส.พรรคมีการพูดคุยในหลายประเด็น โดยที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ต่อรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 29-30 กันยายนนี้ โดยทางพรรค พท. เรามั่นใจและเตรียมความพร้อม ซึ่งมีสส.ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ของพวกเราได้มีการเตรียมการทำงานอย่างชัดเจนหลายกลุ่ม เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และที่เกี่ยวข้องกับสังคม
นายดนุพร กล่าวต่อว่า แม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 เดือน นับจากวันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่เชื่อว่าเป็น 4 เดือนที่ต้องแบกความทุกข์ของประชาชน ดังนั้น ทางพรรค พท.ยังไม่เห็นร่างที่แถลงต่อรัฐสภา แต่ถ้าเราเห็นแล้ว เราก็เตรียมพร้อมทำการบ้าน รวมถึงเตรียมที่จะติและแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับรัฐบาลชุดใหม่นำไปบริหารประเทศต่อในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนจะยุบสภาในปีหน้าตามกำหนดระยะเวลาตามที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนสัญญากันไว้ อย่างไรก็ตาม ก็จะดูในทุกนโยบายของรัฐบาลว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด