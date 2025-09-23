ณัฐวุฒิ ซัด ดีลพิสดาร MOA ส้ม-น้ำเงิน จี้ ปชน.เร่งมัดมือภท. เสนอร่างแก้รธน.ร่วมกัน

‘ณัฐวุฒิ’ ชี้ ‘ดีลพิสดาร’ MOA ส้ม-น้ำเงิน ไปไกลเกินกว่า ‘มีชัย ฤชุพันธุ์’ จินตนาการ สร้าง ‘ฝ่ายค้าน’ ตั้ง ‘รัฐบาล’ ค้ำอำนาจ ‘อนุรักษ์นิยม’ จี้ ‘ปชน.’ เร่งมัดมือ ‘ภท.’ เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกัน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า MOA ส้ม-น้ำเงิน ที่พรรคประชาชน (ปชน.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมกันก่อตั้งรัฐบาลชุดนี้เป็นการอุ้มสมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ให้ไปไกลเกินกว่าจินตนาการของ นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญวางเอาไว้ เพราะเจตนารมณ์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือต้องการอำนาจรัฐผ่านระบบรัฐสภา โดยมี ส.ว.ที่เป็นพวกตัวเองคอยเลือกองค์กรอิสระเพื่อให้สามารถคุมกลไกตรวจสอบถ่วงดุลทั้งหลายเอาไว้
นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า แต่ MOA ส้ม-น้ำเงินได้ส่งผลให้อำนาจรัฐของพรรคภูมิใจไทยมีพลังของพรรคแกนนำฝ่ายค้านคอยหนุนส่งอยู่อีกทางหนึ่ง ซึ่งค่อนข้างจะมั่นใจว่าตอนที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ นายมีชัยและคณะ ก็คิดไม่ถึงว่าจะไปได้ถึงขนาดนี้
นายณัฐวุฒิ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นขณะนี้เมื่อพรรคภูมิใจไทยเสนอเนื้อหาของร่างฯ ตามที่ปรากฏเป็นข่าว แม้เนื้อหาจะสามารถรับฟังได้แต่เจตนากลับส่อว่าอาจจะเป็นปัญหา เพราะการให้อำนาจรัฐสภา เลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มาทั้งหมด 99 คน สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิด สสร.สีน้ำเงินขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพราะพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมี ส.ส. อยู่ 69 เสียง เมื่อรวมกับเสียงของ ส.ว.สีน้ำเงิน ซึ่งคาดว่าอาจจะมีได้ถึง 150 เสียง ก็จะกลายเป็นกลุ่มการเมืองที่มีคะแนนสูงสุดในรัฐสภา หากรวมกับคะแนนของพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบัน ก็จะทำให้สามารถกำหนดตัว สสร. ที่จะมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กลายเป็น สสร.สีน้ำเงิน หมดทั้ง 99 คนเลยหรือไม่
“ผมจึงขอเรียกร้องให้พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ซึ่งร่วมกันตั้งรัฐบาลตามดีลพิสดาร ได้สร้างความชัดเจนให้เกิดความมั่นใจในหมู่ประชาชน โดยการจับมือกันให้ ส.ส. ทั้ง 2 พรรค ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน โดยมีเนื้อหาสาระที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน หากจะต้องระมัดระวังเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องทำให้เกิดความชัดเจนว่า ไม่ใช่เป็นการยกอำนาจหรือยก สสร. ให้กับฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” นายณัฐวุฒิกล่าว
นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า นับตั้งแต่มีการลงนามร่วมกันของพรรค ปชน.และพรรค ภท. ในข้อตกลง MOA ส้ม-น้ำเงิน จนถึงวันที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ยังไม่เคยเห็นพรรค ปชน.และพรรค ภท.ตั้งโต๊ะพูดคุยกันในระดับผู้นำพรรค เพื่อสร้างความชัดเจนและหลักประกันให้กับประชาชนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงสมควรอย่างยิ่งที่หัวหน้าพรรค ปชน.จะนัดหมายหัวหน้าพรรค ภท. เพื่อประกาศร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้ง 2 พรรค ที่ได้มีการลงนามร่วมกันต่อหน้าประชาชนเหมือนลงนาม MOA 5 ข้อและร่วมกันยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของทั้ง 2 พรรคเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อไป
นายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทั้งพรรค ปชน.และพรรค ภท.ก็ควรที่จะจับมือกันเดินไปหารือกับ ส.ว.อย่างเปิดเผย เพื่อขอรับการสนับสนุนในการลงคะแนนผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในคราวเดียวกันด้วย เพื่อให้ดีลพิสดารในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม MOA เปิดทางให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างแท้จริง