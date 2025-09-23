โปรดเกล้าฯ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ 3 ราย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ จำนวน 3 ราย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ในโอกาสอันควร จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล L’Ordre National du Merite (The National Order of Merit) ชั้นตรา Officier (Officer) ซึ่งได้รับมอบจากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส
2. พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูล The Honorary Malaysian Armed Forces Order for Valour ชั้นตรา Gallant Commander (First Degree) ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
3. พลเรือตรี บริบูรณ์ เอมทิพย์ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูล Orden del Merito Naval con distintivo blanco ชั้นตรา Cruz ซึ่งได้รับมอบจากรัฐบาลราชอาณาจักรสเปน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน