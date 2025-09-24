อนุทินนำ35รมต.ถวายสัตย์วันนี้ ประชุมครม.นัดแรกเคาะนโยบายปกน้ำเงิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 24 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
ทั้งนี้ ตามกำหนดการในเวลา 14.00 น. ได้นัดคณะรัฐมนตรีพร้อมกันที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจำตัว จากนั้นจะร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนเดินทางเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ
ภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ นายกรัฐมนตรี นัดคณะรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกทันที โดยมีวาระสำคัญคือ การแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน และเสนอแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยจะเสนอแต่งตั้ง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมถึงการรับรองร่างแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
จากนั้น คาดว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยรอให้คณะกรรมการประสานพรรคร่วมรัฐบาล -ฝ่ายค้านและวุฒิสภา ลงมติร่วมกันว่ากำหนดวันไหน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล เปิดเผยว่า ร่างนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภา เสร็จเป็นที่เรียบร้อย 100% ปกน้ำเงิน ส่วนวันแถลงจะเป็นวันที่ 29-30 กันยายนหรือไม่กำลังประสานงานกับประธานรัฐสภา ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะวันที่หนึ่งของการทำงานคือนับจากวันแถลงนโยบายเสร็จสิ้น เพื่อที่รัฐบาลจะได้ทำงานอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า ในวันที่ 24 ก.ย. ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีการนำร่างนโยบายเข้าสู่การพิจารณาด้วยหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ต้องให้ที่ประชุมรับทราบ จากนั้นจะนำร่างส่งให้สมาชิกรัฐสภาได้ศึกษาเพื่อที่จะอภิปรายได้ เหมือนการแถลงนโยบายทุกครั้งที่ผ่านมาโดยใช้เวลา 2 วัน