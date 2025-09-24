อนุทินไม่ไปยูเอ็นแจงขัดแย้งกัมพูชา ห่วงไม่มีอำนาจเต็ม ทหารเขมรป่วนภูผียิงปืนเล็ก ไทยไม่สวน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงความชัดเจนในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) เพื่อชี้แจงปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาว่า หากพิจารณาจากเวลาแล้วคงไม่ทันวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เบื้องต้นจะหารือกับ รมว.ต่างประเทศ เป็นเรื่องช่วงเวลา เรื่องอำนาจที่มีอยู่ด้วย บางคนบอกไปได้ บางคนก็บอกว่าไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้ไปเพื่อลงนามข้อตกลง หากรัฐบาลตนเข้ามาบริหารประเทศแล้ว มีความชัดเจนในการบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา
เมื่อถามว่าจะทำให้ไทยเสียโอกาสในการเรียกความเชื่อมั่นจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชาหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องความเชื่อมั่นอยู่ที่การจัดการของรัฐบาล และการสนับสนุนจากประชาชน และกองทัพ ไม่ได้อยู่ที่เวทีไหน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนให้การสนับสนุนแนวทางต่างๆ ของรัฐบาล นี่คือความเชื่อมั่น
เมื่อถามว่า หากไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุม UNGA จะทำให้ไทยเสียโอกาสอะไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับแนวทางของรัฐบาลนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้ว ขณะนี้เราต้องการความสมบูรณ์แบบทุกรูปแบบ ดังนั้น ต้องแถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อน อย่างไรก็ตาม ได้ประชุมหลายหน่วยงาน เห็นสมควรว่าไม่ควรที่จะไปร่วมประชุม ซึ่งมีการตีความต่างๆ มากมาย หากไปเข้าร่วมแล้วไม่สามารถพูดได้เต็มที่ หรือไปพบคู่เจรจา หากถูกถามว่ามีอำนาจเต็มหรือไม่ แล้วจะบอกว่าน่าจะเต็ม ก็ทำให้เราเสียโอกาสแล้ว เราจะคุยกับใคร ดังนั้น รอให้เรียบร้อยก่อน การจะคุยกับใครก็ตามไม่จำเป็นต้องคุยที่ UN เพราะคู่กรณีมีเพียงไม่กี่ราย กัมพูชาก็กล่าวหาเราว่าละเมิดนั่นละเมิดนี่ แต่จริงๆ แล้วเราสามารถแถลงจากประเทศไทยก็ได้
“ในสัปดาห์หน้านี้จะมีการนัดแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เรื่องนี้สำคัญกว่า หากไปแล้วเกิดเครื่องบินดีเลย์ กลับมาแถลงนโยบายไม่ได้ จะทำให้เกิดปัญหามากมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับรัฐสภาเรื่องการแถลงนโยบายในวันที่ 29-30 ก.ย.นี้”นายอนุทินกล่าว
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ว่า สถานการณ์โดยรวม ฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง โดยในวันนี้ เมื่อเวลา 13.22 น. ทหารกัมพูชา 4 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภูผี ได้เข้ามาเกาะแนวรั้วลวดหนามบริเวณตรงข้ามฐานป่ามัน ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นได้ใช้อาวุธปืนเล็กยาวยิง 3 นัด คาดว่า ยิงเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของฝ่ายไทย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมิได้มีการตอบโต้กลับ และไม่มีความสูญเสียใด ๆ เกิดขึ้น การกระทำดังกล่าวกัมพูชาถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความจริงใจของกองทัพกัมพูชาในการปฏิบัติตามพันธกรณี ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC)
