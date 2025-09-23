เดียร์ ขัตติยา อัดภูมิใจไทย ตัดทิ้งปชช. ออกจากสมการส.ส.ร. ด้าน ชนินทร์ ชี้โมเดลคุ้นๆ พร้อมติด #ฮั้วสสร

เดียร์ ขัตติยา อัดภูมิใจไทย ตัดทิ้งประชาชน ออกจากสมการ ส.ส.ร. ด้าน ชนินทร์ ชี้โมเดลคุ้นๆ พร้อมติด #ฮั้วสสร
หลังจาก 3 พรรคการเมืองใหญ่ ได้ทยอยเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญใหม่ออกมาให้ประชาชนได้รับทราบกัน ซึ่งส่วนที่เป็นที่จำตามองของสังคมคือ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ถือเป็นจุดเรื่องต้นของการชงแก้รัฐธรรมนูญ เนื่องจากต้องการให้มี ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยว่า “รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง”
ขณะที่ฝั่งพรรคการเมืองอย่าง พรรคประชาชน ที่หาช่องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ได้เสนอ 2 กลไกคู่ขนาน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้าน พรรคเพื่อไทย ได้เสนอโมเดล ส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนโดยการเลือกตั้งโดยอ้อม ขณะที่ พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่าง พรรคภูมิใจไทย เสนอให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกในขั้นตอนสุดท้าย
- ปชน. ยื่นแล้ว แก้รธน.หมวด 15 เปิด 2 กลไก ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- เพื่อไทย ยื่นแก้รธน. 25 ก.ย.นี้ เคาะโมเดลสสร. 151 คนมาจากปชช. รับยังไม่เห็นร่างของปชน.
- ภท.ชง ร่างแก้รธน. โมเดล สสร.99 คน ภราดร ขออย่าหวาดระแวงกันเอง เห็นต่างเรื่องปกติ
- เพื่อไทย เคาะแล้ว สูตร สสร.โดยอ้อม 140 คน แบ่ง 2 ที่มา จังหวัด-องค์กรภาคประชาชน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 กันยายน น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล หรือ เดียร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น X ชื่อ Khattiya Sawatdiphol เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “ในขณะที่พรรคเพื่อไทย-พรรคประชาชน พยายามเสนอโมเดลที่เปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือก สสร. ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้ข้อจำกัดจากคำวินิจฉัยของศาล รธน. ที่ดักเอาไว้
แต่พรรคภูมิใจไทยกลับเสนอโมเดลที่ตัดประชาชนออกไปจากสมการอย่างสิ้นเชิง โดยให้รัฐสภาเท่านั้นเป็นผู้เลือก สสร. ทั้งหมด
บางคนอาจเถียงว่า “ส.ส. ก็มีที่มาจากประชาชนแล้ว” แต่ต้องไม่ลืมว่ารัฐสภาในที่นี้รวมถึง ส.ว. ด้วย ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และยังถูกตั้งคำถามเรื่องการเชื่อมโยงกับบางพรรคการเมือง
ข้อเสนอนี้สะท้อนให้เกิดคำถามว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางใช่หรือไม่ และไม่พยายามสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงใช่หรือไม่ ซึ่งถ้าใช่…รัฐธรรมนูญใหม่จึงเสี่ยงที่จะขาดทั้งความเชื่อมโยงกับประชาชนและขาดความชอบธรรมทางการเมือง
หากแนวทางนี้สำเร็จ ก็ยากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะถูกเรียกว่าเป็น “ฉบับประชาชน” ได้เต็มปากค่ะ”
ด้าน นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ก็ได้โพสต์ผ่านแอพพลิเคชั่น เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า “ดูจาก 3 โมเดล 3 พรรค มีความต่างกันไม่น้อย แต่ในฐานะ 1 คนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ขอแสดงความกังวลต่อโมเดลของพรรคภูมิใจไทยครับ
วิธีการนี้ หากใครสามารถรวมเสียงในรัฐสภาได้ 351 เสียง จาก 700 เสียง (สส+สว) ก็สามารถกำหนดตัว สสร.ตัวแทนจังหวัด ได้หมดเลย
ยิ่งหากให้คนของตัวเองสมัครไว้ 1 คนทุกจังหวัด ก็เลือกคนนั้น ได้ทุกจังหวัด
คุ้นๆ มั้ยครับ ?”